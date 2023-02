In coppia o da soli, i costumi di Carnevale più particolari indossati dai Vip

Chiara Ferragni e Fedez insieme a Leone e Vittoria, Hailey Bieber, Kendall Jenner e non solo, le celebrity amano sorprendere con costumi di Carnevale strani e originali, ispirati a icone, serie tv e film.

In coppia, da soli o in famiglia, travestirsi per Carnevale ispirandosi a personaggi iconici o cartoni animati è per i vip una grande passione. Allo scoccare della festa più folle dell’anno, feed e home di Instagram si riempiono di celebrity che indossano per l’occasione costumi di Carnevale folli, originali o semplicemente ispirati a serie tv, icone della musica o del cinema, film che li appassionano. ll loro messaggio è molto chiaro: a Carnevale, consentiamoci di vestirci da ciò che ci appassiona e rappresenta davvero, almeno per un giorno o una notte! Ecco i più originali scelti dai vip e da cui lasciarsi ispirare!