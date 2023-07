L’eleganza sussurrata, tendenza candida e sofisticata di questa stagione arriva anche in spiaggia con look in stile Hamptons

L’anno scorso si chiamava Coastal Grandmother, quest’anno la passione per i capi raffinati e sofisticati non va in vacanza e si lascia ispirare dallo stile degli Hamptons, spiagge da sogno a nord di New York dove l’atmosfera rilassata e di lusso, rarefatta e glamour, richiede un dress code ricercato ma essenziale. D’altronde basta applicare la buona regola che la scelta del giusto look, anche nelle località di vacanza, dipende anche dal dove. Così anche se non ci ritroveremo con un cappello a falda larga su un lettino bianco in pelle, possiamo portare questo sofisticato stile anche altrove. Quando la location richiede bon ton ed eleganza, il quiet luxury resta la perfetta ispirazione.

Tendenza beachwear 2023: il quiet luxury da spiaggia, istruzioni per l’uso

Quali sono i must have del guardaroba e degli accessori da considerare per realizzare il quiet luxury ispirato ai paradisi marini degli Hamptons? Per farvi un’idea potete curiosare partendo dall’#hamptonsstyle su Instagram: rispetto al Coastal Grandmother, con i colori si può osare un po’ di più e non fermarsi alla palette dei neutri.

Uno chemisier over rosso acceso, indossato con una lunga collana di perle e una borsa in rafia con dettagli in pelle e sandali eleganti flat ad esempio, è già un look sofisticato che ci mostra il segreto dello stile: accostare colori armoniosi ma non andando mai oltre due nuance. E naturalmente senza dimenticare mai un paio di occhiali da sole.

Il marrone, il bronzo e il bianco restano sicuramente tra le nuance che si possono facilmente mixare: abiti bianchi volant, da completare con un cappelli in rafia sono la massima estetica da sempre di uno stile raffinato e ricercato, che assicura eleganza senza tempo in qualsiasi momento della giornata. Prezioso è il ruolo della cintura, preferibilmente di colore basic o neutro per personalizzare ampie camicie di lino bianche, panna o a strisce, caratteristiche di questo stile.

Max Mara, Loro Piana, Oscar de la Renta: i look inspo eleganti da mare

L’estate non è solo tintarella in spiaggia ma è anche la possibilità di avere più tempo e leggerezza per incontrare gli amici, sorseggiare aperitivi all’aria aperta ascoltando della buona musica, aspettare il tramonto e vivere gli entusiasmanti eventi della stagione, come concerti ma anche party e cerimonie. Si pensi ad una cerimonia sulla spiaggia: un raffinato abito crochet floreale può essere un ottimo equilibrio tra eleganza, stile minimale e freschezza, come l’ispirazione suggerita da Oscar de la Renta.

– Indiscussa la versatilità di una camicia over, che può lasciarsi indossare come un mini dress copricostume e diventare anche un capo casual da abbinare ad un paio di short: Max Mara ne enfatizza infatti le sue molteplici declinazioni in un look raffinato da indossare di giorno come di sera.

– Ripesca invece un capo intramontabile e da sempre associato alle vacanze Loro Piana: il caftano viene rivisitato in un design meno strutturato, più femminile con ampie maniche a sbuffo e see-through inseguendo così il trend di stagione. Possiamo personalizzarlo come desideriamo e quindi indossarlo quando preferiamo: in spiaggia, per un party estivo o per una romantica passeggiata serale in riva al mare.