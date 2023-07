Il perfetto incontro tra comodità ed eleganza, i pantaloni palazzo conquistano un posto speciale anche tra le tendenze moda estive

Con le temperature sempre più in salita, la nostra mente all’apertura del guardaroba viaggia unicamente sulle frequenze di shorts, minigonne e abiti estivi, ma in più di un’occasione i pantaloni lunghi restano comunque degli ottimi alleati per realizzare look versatili, che spaziano dal casual all’elegante. Se da un lato ci sono i pantaloni cargo, con la loro praticità, dall’altra ci sono i pantaloni palazzo: slanciati, versatili e perfetti per tutte, sono uno di quei capi tra le hot tendenze su cui vale la pena investire acquistandone anche più di un modello. Dagli office look ai cocktail party, passando per serate dal dress code ricercato, sanno rivelarsi come un’efficace salva look anche d’estate.

Tendenze moda estate 2023: pantaloni palazzo, dai modelli ai tessuti istruzioni per l’uso

Due sono i dettagli che rendono questo modello adorabile: la gamba dritta e larga e la vita alta, che resta comunque in pole position tra le tendenze nonostante il ritorno della vita bassa. A ciò si aggiunge anche la loro versatilità che li rende perfetti da indossare sia per chi è una petit sia per chi è più alta: con un paio di sneakers o un paio di tacchi, i pantaloni palazzo slanciano incredibilmente la silhouette donandole eleganza.

– Naturalmente dal modello basic le variazioni su tema dei designer sono stati molteplici: come i pantagiappo, più comodi e leggeri per l’estate, dai più semplici a quelli più sofisticati che presentano un doppio risvolto laterale che li rende particolarmente eleganti. Tra i tessuti più adatti alla stagione estiva ci sono i modelli in lino o jersey, leggeri e freschi, che doneranno anche al look più elegante quell’inconfondibile tocco dinamico distintivo dei look estivi. Così come tra le stampe, quelle esotiche e floreali restano senza dubbio le più amate per la loro vivacità.

Chiara Ferragni, Dua Lipa, Kendall Jenner, Michelle Hunziker: gli inspo look con i pantapalazzo

Le combinazioni e i look che possiamo ottenere dai pantaloni palazzo sono molteplici: eleganti, casual, sportivi, le celeb ci mostrano come questi pantaloni lunghi d’estate possano valorizzare anche must have come corsetti e camicie. Un delizioso office look ce lo regala Chiara Ferragni, che ad un morbido pantalone palazzo bianco in lino abbina un gilet a righe crochet, mostrandoci la piena versatilità della nuance basic.

– Sportiva, lasciatasi ispirare dalle Y2K vibes più dark è Michelle Hunziker, che sceglie un pantalone palazzo rivisitato in versione cargo ad effetto satin: punta anche lei su una nuance basic come il nero, con in pendant un corsetto con strappo cut out sotto il seno, valorizzando la silhouette con una cintura.

– Anche Dua Lipa sceglie il fascino del nero: per lei un modello lucido, con cut out intorno all’ombelico. Si tratta di un pantapalazzo in chiave sportiva che può essere indossato a vita alta o a vita bassa come fa la popstar, che lo abbina ad una t-shirt rossa. Un look casual ma dal tocco sexy e sofisticato.

– Riscopre invece le più classiche vibes estive Kendall Jenner, con i suoi pantapalazzo larghi e velati a pois: un modello che in passerella viene abbinato anche ad un mini dress, ma che la modella sceglie per enfatizzare la silhouette indossando un crop top.