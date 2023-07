Dimenticate le vecchie Crocs: le confortevoli calzature in gomma cavalcano i trend e sono le ciabatte più amate dell’estate 2023

Proprio come le Birkenstock, anche loro non passano mai di moda: sono le Crocs, sabot in gomma dalla tomaia bucherellata che nel corso del tempo, dalle loro origini che risalgono al 2002 – anche se in Italia hanno iniziato a farsi avvistare e dividere le folle solo nel 2007 – quando nacquero come comode scarpe da gita in barca, di strada ne hanno fatta davvero tanta e anche di evoluzioni. Il grande successo inizialmente fu come calzature per i più piccoli, proprio per la loro comodità e gli sgargianti colori, oggi invece, queste ciabatte trendy piacciono anche agli adulti che scelgono di personalizzarle e indossare modelli sempre più ricercati.

Crocs estate 2023: i nuovi modelli con zeppa, tacchi, glitter e charms

Ad aver dato un’ulteriore scossa di trendytudine sono state senza dubbio le Crocs con il tacco proposte da Balenciaga qualche anno fa, che hanno accolto questo modello ufficialmente nell’orbita dell’alta moda. Justin Bieber, Rihanna, Kendall Jenner, Chiara Ferragni, sono le celeb che non solo hanno detto sì alle Crocs, ma hanno mostrato anche come da scarpe da spiaggia siano perfette anche per un look street casual.

– Ma non fermiamoci solo al modello ben noto in colori vivaci e semplice, comodo e basso, perché una delle novità più cool di quest’anno sono quelle con la zeppa, cavalcando i design degli anni 2000. Le troviamo così in versione grunge o anche animalier, con tanto di cinturino marsupio, oppure nella loro versione sabot più classica ma personalizzare con charm gioiello e applicazioni cutie per definire il gusto e l’unicità del proprio modello. Anche in versione flip flop Classic Platform Side, dal design ergonomico e comodo che riprende le ciabatte Yeezy lanciate da Kanye West un po’ di tempo fa.

– Ultraglam sono anche i modelli glitterati, nati per essere indossati ad un party estivo o per un apertivo sulla spiaggia: sono senza dubbio il modello speciale della collezione, che portano le Crocs ad un’evoluzione più sofisticata e ricercata. Così come il modello Clog con tacco, dalle vibes 70’s.

Come abbinare le crocs: dagli slipdress ai pantaloni Y2K vibes

Sì avete letto bene. Dimenticate di investire in un paio di Crocs per indossarle solamente in spiaggia o in località di mare: una serata in città per stare comode e dare un tocco originale al vostro look glamour? Assolutamente si, basterà sceglie i modelli più slanciati e vivaci, tra quelli da personalizzare con applicazioni a quelli con tacco o zeppa.

– C’è chi osa e si diverte a riscoprire la loro comodità anche per andare in ufficio: un colore basic come il nero o il bianco, sono perfetti da abbinare ad un tailleur pastello oppure beige, creando un mix and match fresco e innovativo. Un office look da vera fashion addicted!

– Per chi ama invece le street vibes, pantaloni palazzo e cargo, denim non potranno che essere l’alternativa più pratica e comoda da indossare tutti i giorni e che alcuni indossano anche lasciando intravedere i calzini di spugna bianchi, tornati in auge anche quest’estate.