Per essere davvero trendy quest’estate sarà indispensabile vestirsi come una tomato girl: tra le tendenze quella di cui abbiamo davvero più bisogno

Avete presente quella rarefatta e incantevole atmosfera d’estate che si respirava negli anni ’50? Era l’estate delle nostre nonne, che quando eravamo piccini alcuni di noi hanno avuto modo di rivivere proprio grazie alle loro cure e alla premura di trasmetterci quella stessa serenità estiva che aveva cresciuto loro. Di quelle estati abbiamo assaporato le atmosfere anche attraverso una serie di film ambientati in location mediterranee, dove a raccontare la spensieratezza, i colori e i profumi ci sono anche gli abiti. Ed è proprio a quel dress code spensierato e genuino, perfettamente calzante nei colori di quelle location, che si ispirano le tomato girl. Ragazze che su Tik Tok veicolano le tendenze di quest’estate 2023 indossando gli abiti di quella stagione estiva che fu.

Tendenze estate 2023: le tomato girl su Tik Tok, I look anni ’50 ispirati alle dive del cinema

Prima di tutto se vi state chiedendo perché proprio tomato girls? Perché nell’estetica mediterranea simbolicamente il pomodoro è sinonimo di pasta al pomodoro, di campi coltivati, elemento principe della dieta mediterranea che trasmette freschezza e genuinità. Basta già solo quindi un abito con una stampa che riproduca pomodori o frutti mediterranei per potersi già addentrare nello stile delle tomato girls, che tra gli accessori amano rispolverare foulard o bandane da stringere al capo.

Monica Bellucci, Sofia Loren, Penelope Cruz, sono loro i modelli tratti da film noti come Malena di Giuseppe Tornatore o Pane, Amore e fantasia, dove abiti avvitati a corsetto con maniche a palloncino, décolléte a cuore, erano gli abiti sensuali e genuini della stagione, segno materico di quelle caldi estati il cui unico desiderio era godersi le dolci giornate in riva al mare, un amore inaspettato incontrato in uno sguardo a riva. Si perché le tomato girls non si limitano all’estetica, ma attraverso l’abito cercano di rivivere le stesse vibes mediterranee di quelle estati.

Come realizzare un look da tomato girl: colori, must have, combinazioni

Quali sono allora gli essenziali per divertirsi a creare il proprio stile da tomato girl? Si parte prima di tutto dai colori: bianco e rosso sono i prediletti, declinati in deliziosi abiti in pizzo Sangallo, da abbinare a sandali flat, foulard da portare al collo o in testa. Tra le celeb che hanno ceduto al fascino della tendenza c’è Hailey Bieber, che in vacanza ha abbinato un top crop a righe bianche e rosse di filo ai jeans.

– Ma non solo: nella tendenza rientrano anche i colori che richiamano la riviera e le atmosfere mediterranee come l’azzurro, il verde, il beige o il color panna. Simbolo da sempre dell’estate, anche il cappello in rafia, a falda larga o stretta, elegante e versatile.

– Da non dimenticare un tocco floreale: si a mollettoni decorati con rose e gelsomini, spesso abbinati a look black and white, altra combo di nuance particolarmente amate nelle estati anni ’50, per la sua eleganza glamour.