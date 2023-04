Dalla jumpsuit al body è un attimo: il body si preannuncia la tendenza più sexy e dinamica della p/e 2023

Dietro l’ultima tendenza più sexy dell’anno che si preannuncia come comoda e dinamica alternativa al mini dress c’è sicuramente l’effetto delle ultime passerelle di Thierry Mugler, ma anche la necessità di coniugare quel “comfy” che tanto ci ha convinte e la voglia di scoprirsi ed essere sensuali. La trama di queste necessità si concretizza così nel body, da indossare da solo inseguendo la voglia di uscire senza gonna e pantaloni, altra tendenza recente. Le catwalk delle fashion week hanno acceso ancora più la voglia di sperimentare questo look: da Dua Lipa all’attrice Alice Pagani infatti tante le star che hanno già lanciato ispirazioni e suggerito qualche modello.

Tendenza primavera/estate 2023: il body si indossa da solo e non solo

Possiamo scegliere un modello semplice nella texture, da giromanica a mezza manica, passando per quelli manica lunga o formato corsetto, magari anche in denim: nel body da indossare da solo, senza gonne o pantaloni c’è la riscoperta di una tendenza anni ’90 che arriva da Mugler, ma di recente abbracciata anche da Prada.

Ad avvicinarlo alla sensualità di un mini dress, facendone un’alternativa pronta a mettere in primo piano la silhouette, è proprio l’attenzione al dettaglio che enfatizza le forme del corpo: trasparenze, pizzi, merletti, dettagli cut out. Non dimentichiamo infatti che oltre a poter essere indossato da solo è un prezioso alleato per indossare i pantaloni a vita bassa cargo, perfetto per poter giocare a scoprire i fianchi e realizzare look layering.

Bodysuit come mini dress: I look inspo per indossarli

Se indossare il body da solo vi sembra una scelta particolarmente audace e che ha bisogno anche del contesto giusto, state pur certe che investire su questo must have sarà l’affare più strategico della stagione, soprattutto dal momento che l’effetto see trough ci farà compagnia per tutta l’estate. Potete iniziare così abbinandolo ad una gonna lunga trasparente, come ha fatto Valentina Ferragni realizzando un total black ultra glam.

– Una volta che avrete familiarizzato con il vostro body potrete fare il grande salto: i modelli più sofisticati e particolarmente texturizzati concentrano l’attenzione su di sé e meno sul particolare che non avrete né gonna né pantaloni ma si alle calze, esattamente come se indossasse un mini dress, meglio ancora se con un paio di sandali intrecciati, come il look sfoggiato dall’attrice Alice Pagani.

– Possiamo impreziosire il nostro look da sera aggiungendo un blazer o una cintura, ma anche dei guanti lunghi o manicotti come abbiamo visto fare sui look della passerella estiva di Dolce e Gabbana. Si tratta di un look sensuale dall’ effetto femme fatale e che grazie alla sua essenzialità può essere personalizzato e arricchito puntando anche su gioielli minimal e scintillanti.

