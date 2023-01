Cresce anche d’inverno la voglia di scoprirsi e nascono connubi sempre più audaci. Tra le ultime tendenze, confidare nei collant rinunciando sia a gonna che pantaloni.

Si avete letto bene, uscire senza né gonna né pantaloni è tra le nuove tendenze imperanti. Come è possibile? Complice è sicuramente anche un inverno diventato molto meno rigido, almeno nei suoi primi mesi, che ha acceso ancora di più la voglia di scoprirsi e di ricoprirsi di qualche strato di tessuto in meno. Basti pensare che le campagne moda ci hanno spesso mostrato look con il bacino da fuori, tendenza super confermata anche di questo inverno. L’ultimissima invece è quella che ci permetterebbe di uscire un paio di collant e un maglione ancor più corto di una minigonna e piace, soprattutto alle influencer.

Tendenze inverno 2022: da Kendall Jenner a Chiara Ferragni, le influencer provano a consolidare il trend

In questo inverno quindi sembra esserci un po’ di primavera se non addirittura un po’ di estate. Sappiamo bene quanto vip e influencer siano capaci di consolidare un trend: magari ecco non usciremo proprio come Kendall Jenner, la più audace di tutte che ha portato in strada l’esatto look minimal andato in scena sulla passerella di Bottega Veneta, ma l’ispirazione c’è e qualche outfit simile potrebbe presto consolidarsi come key look.

Il look di Kendall Jenner presenta gli essenziali per confezionare questo look in una versione casual: collant, slip o body dal fit culotte e top da personalizzare come preferite ma che scenda morbidamente lungo i fianchi per lasciar l’effetto vedo e non vedo…che il pantalone o la gonna li hai lasciati a casa. Una chiave elegante e alternativa, anche un po’ estiva con la scelta dei sandali, è stata indossata da Chiara Ferragni che punta strategicamente per una serata elegante su un Blazer ad altezza sedere e un paio di pantacollant aperti e in pizzo. Decisamente cool!

I look alternativi di Hailey Bieber e Valentina Ferragni

Le varianti su tema che possiamo realizzare sono tante e strategiche, per rendere questo look senza gonna e pantaloni un prêt-à-porter elegante. La prima idea ce la suggerisce Valentina Ferragni, con un mood da “il trucco c’è ma non si vede”: l’influencer infatti indossa lo slip a vita alta ma vi abbina una gonna trasparente a rete e in pizzo, “normalizzando” il suo look con una t-shirt e cardigan crop.

Propone un’alternativa anche Hailey Bieber, con il suo little black dress inguinale, a cui abbina una giacca lunga completando il suo look total black con un paio di collant semplici ad effetto trasparenza e stemperando la sensualità dell’outfit. Anche lei sceglie i décolléte, che al momento sono il must have di questo look sexy ma anche abbastanza versatile per creare nuove combinazioni.

