Ultra femminili, eleganti e divertenti all’occorrenza: ecco come collant e calze possono valorizzare i nostri look

Negli ultimi anni calze e collant stanno vivendo una stagione fortunata: non c’è stagione infatti in cui la moda manchi di suggerirci come indossarle e mostrarci quanto possano fare la differenza su un look, rendendolo sbarazzino, vivace, sexy o casual a seconda delle nostre esigenze. A fare la differenza non è sempre il colore ma anche la texture e le fantasie, sempre più sofisticate, oltre che i modelli. Sotto l’appellativo generico di calze infatti dobbiamo considerare che rientrano i collant ma anche calzini e gambaletti, che non conoscono stagione ormai: è davvero trascorso infatti il tempo in cui associavamo le calze unicamente all’inverno, perché non si limitano più a proteggere o riscaldare la pelle ma indossarle è sinonimo di tendenza.

Collant, calze e gambaletti: quando e come si indossano i diversi modelli

I collant si indossano sin da bambine e da quel momento non li si abbandona mai: se da piccole le mamme scelgono per noi modelli dalla fantasie cutie e colorate, da grandi non le abbandoniamo ma la nostra attenzione cade su modelli sofisticati, preziosi e naturalmente gli evergreen che stanno bene su tutto, nero e nude.

Prima dei collant però ci sono state le calze autoreggenti, che sicuramente conservano ancora oggi un certo fascino, sensualità ma anche praticità: a differenza dei collant infatti si tratta di due calze lunghe e separate, impreziosite ai bordi da merletti, pizzi, fiocchi per le spose, ma anche semplici e che possono essere indossate anche con un reggicalze per assicurarsi che non scendano. Un motivo per cui spesso si preferiscono comunque i collant.

Autoreggenti nere

Questi due modelli di calze, le più glam e femminili di tutte, si indossano praticamente su tutto: le più semplici e doppie si possono indossare anche sotto un paio di pantaloni d’inverno, le più sottili ma magari decorate si possono indossare anche sotto un pantaloni con strappi, per personalizzarlo ancora di più. I collant oggi li troviamo in tantissimi modelli: a righe, a pois, a strisce, con glitter, strass o dettagli i lurex, perché la moda le guarda come un accessorio perfetto per personalizzare sempre di più i nostri outfit.

Ci sono poi anche delle varianti. Per la stagione invernale le autoreggenti diventano di lana o cashmere, per le mezze stagioni in cotone: sono le parigine, un modello romantico nato per essere indossato con un paio di stivali sotto il ginocchio o con un paio di stivaletti o anfibi per chi cerca un’allure sportiva.

Da non dimenticare anche calzettoni e calzini che ormai vanno ben oltre i classici modelli bianchi e a righe: nerd, cutie ma anche modelli finemente lavorati a maglia, impreziositi anche da applicazioni, perfetti da indossare con mocassini e scarpe dal collo basso, per donare al nostro look un tocco di vivacità o glam inaspettato. Anche in questo caso possiamo trovarli in tessuti morbidi e caldi d’inverno, sottili e trasparenti per l’estate, con lunghezze che vanno dalla caviglia fino a sotto le ginocchia.

Nuance colorate, fantasia e texture sofisticate: come si abbinano

Una volta individuati tutti i modelli che abbiamo a disposizione per valorizzare il nostro look con calze, collant e calzini, possiamo sbizzarriti con colori e accostamenti. I collant colorati sono quelli da abbinare con più attenzione: a meno che non si tratti di colori scuri come blu o marrone, nel caso di rosa o rosso, scegliere un abbigliamento di colori basic o accostandoli a colori complementari, così da non esagerare con l’effetto multicolor.

Tra le texture che non tramontano mai ci sono le calze a rete, a cui da un po’ di anni si affiancano modelli neri più sofisticati con strass, scritte e glitter, modelli che si indossano ormai ben oltre eventi e occasioni da sera, perché perfette per illuminare un total black ad esempio.

