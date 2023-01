Celebrato da Valentino, il fucsia è ormai una nuance must have del guardaroba ideale. Scopriamo come si abbina questo colore elettrizzante

C’è bisogno di energia, vivacità, leggerezza per vivere e sperimentare la moda, così come per tuffarsi nella vita. Deve essere questa urgenza ad aver ispirato Pierpaolo Piccioli, designer e stilista creativo di Maison Valentino, che dopo il rosso ha selezionato un altro colore destinato a scrivere una nuova pagina per Valentino: il fucsia. Una nuance vibrante che ha riacquistato nel corso del tempo vigore ed importanza, così anche chi ha sempre preferito evitarla data anche la complessità nell’abbinarla, adesso deve cedere e dare a questo colore una seconda possibilità. E scoprirete che affidandovi a precise nuance, dopo averlo abbinato una volta sarà incredibilmente naturale indossarlo.

Come si abbina il colore fucsia d’inverno: colori di terra e glam

Per chi non ha mai indossato questo colore, la stagione invernale può rivelarsi il banco di prova perfetto per sperimentare, partendo da colori scuri e di terra che ci doneranno quell’effetto glam, audace ma non troppo audace per familiarizzare con il fucsia.

Lo stesso fucsia che si indossa d’inverno è di gradazione decisamente più scura e per chi non ha mai indossato questo colore è il momento giusto per provarlo, sperimentarlo e iniziare a vedersi. L’abbinamento più comfort è senz’altro quello che si affida a colori glam come il nero, il blu e il verde scuro, colori basic come il bianco panna donano a questo colore shock una dolce raffinatezza: una volta che avete familiarizzato con questo colore potete abbracciare anche l’idea di sperimentarlo con il bianco, che per sua natura amplifica.

Anche i colori di terra possono incontrarsi con il fucsia, realizzando mix e match dall’appeal naturale: marrone, pesca, arancio, ci permettono di puntare su un look ancora più vivace anche d’inverno e su cui puntare in occasione di eventi o di appuntamenti importanti e speciali. Un tocco di leggerezza e di allegria rivoluziona decisamente la tendenza noir dei look invernali ed il fucsia può rivelarsi una nuance vincente per rendere vibrante un outfit, ecco perché non sottovalutate anche il potere degli accessori.

Come si abbina d’estate: lilla, rosa o total look

La prospettiva e l’emozione che ci trasmette il fucsia d’estate è decisamente diversa: ci fa pensare alle serate danzanti in riva al mare, alle cerimonie, alla voglia incontenibile di scoprire nuovi luoghi, avventurarsi in nuovi viaggi. Si tratta di una leggerezza che ha un sapore diverso e che si può esprimere abbinando al fucsia colori pastello come il lilla o il rosa, creando un dolcissimo contrasto perfetto per accogliere la primavera.

L’accostamento più audace e forte, sicuramente consigliato a coloro che il fucsia lo indossano da un po’ di tempo, rivelandosi delle vere addicted, è il total look lanciato da Valentino, che si tratti di un abito o di un completo giacca, camicia e pantalone. Un look così deciso da poter includere anche gli accessori fucsia. Gioielli minimal in oro o borse in rosso, verde o giallo, creano però uno stacco decisamente cool.

