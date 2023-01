Colore dalle molteplici sfumature, intenso d’inverno e luminoso d’estate, come possiamo abbinare il giallo

Luminoso, delicato ma allo stesso tempo custode di sferzate di energia: quando scocca la primavera e si procede verso l’estate il primo colore che vediamo brillare nelle vetrine, sulle riviste e nelle campagne moda è il giallo. Non che in autunno e in inverno questa nuance se ne vada in fiere, ma indossata nelle sue gradazioni più intense assume un effetto decisamente diverso, che tendiamo per lo più ad accostare a nuance di terra o per illuminare colori basic come il nero o il bianco. Il giallo rientra senz’altro tra i colori più particolari da abbinare ma possiamo decisamente andare ben oltre il total look, puntando su colori che sapranno regalarci look delicati e altri più decisi.

Giallo d’inverno: ocra, senape, zafferano, arancio come si abbinano

Se dovessimo pensare alla stagione che naturalmente include il giallo nei suoi colori, non potremmo che pensare all’autunno: è in quel passaggio, ormai alquanto lungo, dall’estate all’inverno che vediamo scorgersi sfumature di giallo come ocra, senape e zafferano, e spesso se osserviamo il paesaggio è la stessa natura che ci può suggerire quali nuance accostare a questa versione fredda del giallo.

Marrone, grigio e arancio sono infatti quei colori di cui vediamo tingersi naturalmente l’atmosfera autunnale e sono quelli che possiamo accostare al giallo, ottenendo così un look naturale: scegliamo di puntare sempre su due colori di base per il top e il bottom del nostro outfit e per dare un tocco ancora più colorato stemperiamo con un accessorio di un terzo colore.

Fate particolare attenzione alla scelta dei colori scuri della stagione invernale: sì al nero per realizzare un outfit glam, fate attenzione invece al blu. Entrambe le nuance devono essere molto scure o molto chiare così da incontrarsi armoniosamente: un connubio perfetto è quello composto da giallo e denim, in qualsiasi dei suoi lavaggi. Un’accoppiata evergreen un po’ casual e un po’ sportiva che si indossa tutto l’anno.

Canarino, limone, fluo: le gradazioni che accendono l’estate

Il giallo indossato d’estate diventa sinonimo di fantasia e leggerezza: sceglierlo è un po’ come avere sempre con noi la spensieratezza di una giornata di sole estiva: canarino, limone, fluo, sono le sfumature di giallo che nella stagione calda amiamo di più, un po’ romantiche le prime, originale e spiritosa l’ultima. Osate quindi con colori allegri e vivaci, al cui appello risponde tra i primi i fucsia: non è un accostamento per tutte ma se siete a vostro agio, con questi due colori insieme saprete sempre come essere originali.

D’estate la voglia di riempire il guardaroba di abiti leggeri e frizzanti da indossare al volo è davvero forte: romantici, dinamici, sensuali e divertenti, tra i mini e long dress della stagione l’abito giallo può rivelarsi un passepartout vincente, salva look persino in vista di una cerimonia per cui puntare su un tocco di originale eleganza.

Di estrema eleganza anche l’abbinamento del giallo canarino al petrolio o all’azzurro, che potrebbero essere perfetti per dare vivacità ad un total look giallo come un tailleur in occasione di un evento o di un incontro di lavoro importante. Per chi invece predilige poter scegliere tra accostamenti tenui e classici, anche il bianco o il beige possono essere due alternative originali ma meno eccentriche.

