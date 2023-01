Naturale, armonioso e intenso: il trucco a 50 anni è essenziale ma accurato e attento a valorizzare i nostri punti di forza

Chi ha sempre creduto che a 50 anni il trucco diventi un elemento superfluo del nostro look, è ora che cambi completamente idea. Il make up – e ad affermarlo con fermezza sono i make up artist – con l’avanzare dell’età infatti cambia, diventa più leggero, predilige nuance più delicate, ma resta sempre una componente imprescindibile per valorizzare il nostro viso. Tanta è l’attenzione che si pone nel realizzare un make up che sia armonioso e naturale, che enfatizzi la bellezza della nostra maturità, e per farlo c’è bisogno di puntare su pochi ma essenziali prodotti che non devono mai mancare.

Truccarsi a 50 anni: l’importanza di una buona base, mai senza fondotinta

Le make up addicted lo sanno, conoscono una regola fondamentale che vale a tutte le età: per realizzare un buon trucco c’è bisogno di partire da una base ben fatta su una pelle curata e idratata, momento che chiama all’appello fondotinta, cipria, blush, terra. Spesso si pensa erroneamente che sopratutto con l’avanzare dell’età ci si possa dimenticare di mettere un buon fondotinta, ma star come J.Lo e Gwyneth Paltrow ci mostrano come possa valorizzare e far risplendere la nostra pelle.

Quali sono i migliori? I fondotinta ad effetto seconda pelle sono fluidi, quasi invisibili, così leggeri da donare al nostro incarnato un colorito naturale, non invadente ed eccessivo. Meglio evitare quindi le tipologie opache, compatte in crema o troppo coprenti. Molta attenzione va prestata anche alla scelta del colore, che sia quanto più vicino all’incarnato né troppo chiaro né troppo scuro, senza fissare assolutamente con la cipria, che rischierebbe di rubare naturalezza e luminosità alla texture del fondotinta prescelto. Sì invece a correttore e blush, ma mai troppo aggressivi nella nuance e nella texuture: l’effetto deve essere letteralmente un “il trucco c’è ma non si vede”.

Mascara e rossetto, gli indispensabili per accendere sguardo e labbra

Lo sguardo e le labbra sono due focus fondamentali del nostro make up: non solo perché determinano i dettagli del nostro trucco ma anche perché è a loro che affidiamo la nostra personalità e il compito di sottolineare due punti del viso cruciali. Il mascara è senza ombra di dubbio d’obbligo: nero, intenso, bene steso e abbondante, da completare con tocco di mascara blu da mettere solo sulle punte delle ciglia, per donare agli occhi un’allure serena e vivace.

Intenso anche il rossetto, meglio ancora se rosso vivo e luminoso. Il suo fascino può fare miracoli, come nascondere delle occhiaie più pronunciate, distogliere lo sguardo da zone del viso dove le rughe sono più evidenti e illuminare sguardo e viso in toto. Da evitare tonalità nude o gloss, i colori devono essere di una gamma rosa intensa, anche fucsia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG