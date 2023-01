Nell’universo delle borse iconiche più desiderate di sempre, in cima non può mancare la pochette Chanel, sempre contemporanea

Non c’è influencer che non la sfoggi, non c’è donna che non la desideri: la pochette Chanel è il regalo ideale che si vorrebbe ricevere ad ogni occasione, perché è sempre una buona idea. Un po’ tracolla, un po’ borsa a mano, Chanel così come avrebbe desiderato Mademoiselle, la propone ogni anno ma in chiave sempre contemporanea. D’altronde scegliere una borsa Chanel è portare con sé sempre una fetta importante della storia della moda, ecco perché possederla ha un valore molto più alto del semplice indossarla. Una sola probabilmente non basta, perché per ogni gusto, esigenza e stile ne è stata pensata una diversa.

Borse Chanel 2022: dal modello basic al flat, come si è evoluta la pochette in pelle

Da un po’ di anni la tendenza sposata da Chanel è quella di trasformare la pochette in un accessorio sempre più piccolo e prezioso: la borsa si indossa come un gioiello, diventa il colpo d’occhio dell’outfit, quel dettaglio sorprendente che non passa inosservato.

L’ultimo modello in pelle nera, un classico, si è evoluto in versione flat quasi fosse un portafogli da portare tracolla, in pelle martellata con dettagli in metallo effetto dorato, che all’iconica tracolla a catena aggiunge anche dei ciondoli a moneta con inciso il n°5. La maison esplora così un concetto di prêt-à-porter che ha sempre caratterizzato la visione di Coco e lo porta decisamente oltre, da indossare con leggerezza in cui custodire l’essenziale.

Come si indossa: una pochette versatile, casual ed elegante

Una borsa in pelle è per sempre e se è Chanel lo è ancora di più: dalle sorelle Ferragni a Belen Rodriguez, non c’è influencer o vip che almeno una volta nel suo outfit non abbia incluso quella borsetta deliziosa e preziosa che non smette mai ogni anno di sorprenderci e dettare tendenza.

Dal modello flat a quello a cartello, passando per quella che diventa un’elegante marsupio – e ha saputo anche farci rivalutare questo accessorio per quanto è chic – la pochette Chanel non ammette regole: sa impreziosire e valorizzare qualsiasi look. Come per magia al suo cospetto, un semplice jeans assume un’allure speciale e sofisticata, mentre su un abito elegante è il tocco raffinato che con la sua texture matelassé sigilla un outfit elegante ma dalla vocazione dinamica e inafferrabile. Un po’ come le protagoniste delle campagne, donne affascinanti, sensuali, libere e indomabili.

Scegliere la nuance nera è quindi un investimento prezioso, da regalare o regalarsi, ma occhio anche ai modelli colorati, altrettanto sublimi e capaci di rendere effervescente e originale qualsiasi look. Una nuance Viva Magenta potrebbe essere la scelta più trendy da aggiungere alla propria collezione di it-bag nel 2023-

Riproduzione riservata © 2023 - DG