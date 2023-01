I gioielli fanno decisamente la differenza in un outfit, ecco perché scegliere quelli giusti può valorizzare anche il capo più basic: scopriamo come

Sembra facile abbinare al meglio gioielli e vestiti ma in realtà ci sono tanti particolari a cui è fondamentale prestare attenzione per non correre il rischio che l’uno possa distogliere l’attenzione dall’altro, se non persino annullarli. Il risultato infatti sarebbe una mancanza d’armonia che rischierebbe di non valorizzare né un capo o un gioiello importante adeguatamente, così che l’effetto che vorreste ottenere da un outfit, casual o elegante che sia, non riuscireste ad ottenerlo. Come tutti gli accessori infatti, i gioielli possono donare luminosità, originalità e vivacità anche al vestito o alla maglia più basic.

Quali gioielli scegliere su un abito o outfit casual: dai preziosi in oro, argento e oro rosa ai gioielli etnici

Valorizzare un outfit casual sicuramente ci rassicura molto di più che pensare a quale sia il gioiello perfetto da abbinare ad un outfit elegante, ma il rischio è che sentendoci libere di abbinare un po’ quello che vogliamo, il “pasticcio” o il “troppo” può essere dietro l’angolo. Invece mettere in ordine le idee senz’altro ci salva.

Se vogliamo ad esempio rendere più prezioso un look semplice come jeans+blazer oppure un midi dress da indossare con un paio di leggings e stivaletti, magari donandogli luminosità, i gioielli placcati in oro, argento ed oro rosa sono sempre una scelta sicura. Se cercare un effetto vivace, abbinateli ad un outfit colorato, se amate la sobrietà e un look più soft, su nero o bianco l’effetto chic è assicurato.

La collana in particolare, più di tutti gli altri gioielli ha un ruolo cruciale sia in estate che in inverno e va attentamente equilibrata con gli orecchini. Generalmente si consiglia di scegliere orecchini non troppo vistosi su collane già importanti e allo stesso modo di non scegliere collane appariscenti da indossare con orecchini grandi o particolarmente elaborati, ma è pur vero che molto dipende anche dal nostro stile. Ad esempio le amanti dello stile etnico spesso indossano collane e orecchini dai colori neutri e di grandi dimensioni e proprio grazie al colore già bijoux grandi possono tranquillamente convivere insieme.

Look boho Coachella

Bijoux + outfit eleganti: come valorizzare un abito importante e quali scegliere

Scegliere un gioiello per un’occasione importante richiede esattamente la stessa cura e attenzione che impieghiamo per scegliere un abito che ci faccia sentire a nostro agio, che rispecchi il nostro gusto e che ci valorizzi al meglio in occasione di cerimonie come matrimoni, lauree ed eventi speciali.

Collane collier di pietre preziose con bracciali ed anelli abbinati, il versatile punto luce che può impreziosire anche un mini dress o l’abito più semplice che abbiamo, sono naturalmente quelli che non solo stanno bene a tutte, ma donano ad un abito scuro luminosità.

Puntiamo su pietre preziose colorate in pendant con il nostro abito per creare un’elegante ton sur ton, su colori neutri come zirconi trasparenti su abiti dai colori basic o colorati se cerchiamo un contrasto sobrio. Su abiti particolarmente vistosi, magari con paillettes o strass, già luccicanti, puntate sempre su gioielli di modeste dimensioni.

