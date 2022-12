Una sola data di inizio per tutti se non qualche eccezione, la fine differente per ogni regione: ecco come prepararsi ai saldi invernali 2023

Per il nostro shopping e per i nostri desideri fashion inesauditi il 2023 non potrebbe iniziare nel modo migliore. Neppure il tempo di salutare gli impegni delle feste, lo shopping di regali, decorazioni e leccornie, che a Gennaio dovremo già essere pronte per concentrarci sui saldi invernali 2023. Nonostante si respiri una certa aria di crisi ed il portafogli non sia floridissimo – un italiano su tre ha speso meno di 100 euro quest’anno per i regali e una piccola percentuale ha pensato persino di riciclarli o non farli affatto -, secondo le stime di Confcommercio, i saldi sono sempre attesissimi e anche quest’anno si confermano come un appuntamento irrinunciabile.

Saldi invernali 2023: quando iniziano e cosa acquisteremo di più

Quest’anno la data di inizio sarà ufficialmente uguale per tutti: 5 Gennaio 2023, ad esclusione della Sicilia dove l’inizio è previsto per il 2 Gennaio 2023. Anche se la fine dell’anno riserva sempre promozioni, tra quelle del Black Friday e gli sconti natalizi per incentivare l’acquisto dei regali a prezzi convenienti, è chiaro che i saldi invernali sono una grande occasione per acquistare anche a metà prezza accessori e capi d’abbigliamento che corteggiamo dai mesi.

Se durante il Black Friday non si ha sempre la fortuna di veder scontati i capi che amiamo di più e mai fino al 50%, i saldi invernali accendono la wishlist dei nostri desideri. Cosa acquisteremo di più? Sicuramente i capi trend del momento come corsetti, body, intimo loungewear e maglioni – che fa sempre comodo averne in più nel guardaroba invernale – saranno i più desiderati, ma anche sciarpe e cinture, quest’anno preziosi per personalizzare il proprio look. E naturalmente il sogno di poter riuscire a trovare una it-bag a costo sostenibile è una caccia a cui non si rinuncia mai.

Occhio sempre ai colossi del fast fashion: Zara, Bershka, Pull and Bear ed H&M online premiano e sorprendono gli iscritti al sito con un accesso privilegiato prima della data ufficiale, comunicato generalmente tramite mail per gli iscritti alla newsletter o sulla home del sito.

Fino a quando dureranno gli sconti invernali?

Se la data d’inizio dei saldi invernali 2023 in Italia è uguale per tutti, le date di fine varieranno da regione a regione. Di seguito ecco un calendario che vi aiuterà a programmare al meglio le vostre giornate di shopping:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 5 gennaio – 2 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

