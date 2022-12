Eleganti e sensuali, perfetti per ogni occasione, gli stivali alti con o senza tacco sono le scarpe invernali più amate da sempre.

Se d’estate siamo solite dirci che un paio di sandali bassi o di comode sneakers ci salvano la vita e il look, d’inverno possiamo dire esattamente lo stesso degli stivali alti. Il modello in questione di cui parliamo sono i cuissardes, gli stivali alti che si sposano benissimo su una minigonna e si abbinano magnificamente ad un paio di jeans e pantaloni skinny o leggings, spesso regalandoci anche un caldo ed inaspettato effetto calza che ci permette di indossare anche collant più sottili rispetto a quelli che solitamente indossiamo nella stagione fredda. D’inverno ci risolvono uno e centomila dubbi di look ed ecco perché è bene memorizzare abbinamenti strategici per essere perfette anche quando siamo di fretta.

Stivali Alti con tacco e senza + pantaloni: gli outfit da realizzare

Gli stivali alti hanno da sempre stuzzicato la fantasia degli stilisti, che ogni anno sembra si divertano a sperimentare nelle loro creazioni sempre qualcosa di nuovo: dai tacchi a spillo e alti fino a metà gamba, dal tacco medio e basso a quello raso terra, per chi non vuole rinunciare all’appeal sexy di questo modello ma ha bisogno di estrema comodità, i cuissardes moltiplicano nel corso del tempo le loro possibilità e modelli.

Il modello senza dubbio must have di tanta varietà è sempre il più comodo, pratico, quello che si indossa al volo senza cerniera: sono i cuissardes che si indossano come un paio di anfibi, capaci di rendere sexy un semplice mini dress in lana o donarci un’allure sportiva con un paio di jeans o pantaloni skinny. Non è solo la mancanza di tacco a renderli così comodi ma anche l’avere una lunghezza alta ma non troppo, che permette di indossarli anche per lunghe passeggiate senza affaticare le gambe.

Look jeans e stivali

Da sempre questo modello firma un matchy matchy perfetto con i jeans skinny o anche mom fit, a cui abbinare un dolcevita e un morbido coat: un look all’inglese, che in momenti casual e disimpegnati abbiamo visto indossare spesso a Kate Middleton.

Gli stivali alti in camoscio sono quelli che rispondono a questo appello di comfytudine: grazie a questo tessuto morbido anche la parte alta dello stivale dona un effetto di dinamicità e morbidezza che ingentilisce anche i look più decisi e audaci. Le varianti sono tantissime: mezzo tacchetto, rasoterra, con tacco alto e doppio oppure con tacco a spillo. Questi ultimi, che troviamo anche in pelle, fanno parte del club degli stivali “dalle grandi occasioni”: magari non possiamo indossarli tutti i giorni, ma sappiamo che per una serata in discoteca o per una festa, ci assicurano quell’effetto wow che ci permetterà di non passare inosservate.

Questo modello di cuissardes vertiginoso in occasioni speciali merita di essere valorizzato con abiti lunghi dallo spacco ampio in occasioni più formali, in contesti divertenti ma mondani, divertitevi ad osare con una minigonna: insomma, non nascondeteli, ma rendeteli assoluto protagonisti.

Stivali alti effetto calza + minigonna o pantaloni regular: come abbinare

C’è poi una variante degli stivali cuissardes molto particolare: si tratta del modello effetto calza, che come suggerisce questa particolarità, possono davvero sostituirsi alle calze o ai leggings doppi di cui andiamo a cacca d’inverno, sopratutto per poter indossare abiti e minigonne con una certa leggerezza.

Se ne provate un paio infatti, noterete che non si possono indossare con collant doppi: potete infatti indossare tranquillamente gli stessi modelli che indossate d’estate, con pochissimi den. Questo tipo di cuissardes, proprio perché si indossano come un paio di calze e sono naturalmente più doppi ed evidenti, potrebbero non andare bene per chi ha delle gambe robuste, in quanto non valorizzerebbero la vostra silhouette. Il consiglio quindi è sempre di provarle prima di ogni acquisto: così da poter valutare se vi sentiate a vostro agio.

Stivali alti cuissardes

Un modello così può essere enfatizzato con una minigonna, ma può essere indossato anche con un paio di pantaloni o jeans regular: essendo molto sottili possono tranquillamente essere calzati e poi coperti, facilitando la vita alle più freddolose che d’inverno non rinunciano alle calze neppure sotto i pantaloni.

