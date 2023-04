Se non l’avreste mai creduto possibile ora la moda dice sì e quest’anno la tendenza abiti wedding è in fucsia!

Nel corso del buffet o per un matrimonio senza rito religioso è probabile che presto vedremo anche le spose in fucsia, ma per ora la tendenza degli abiti wedding parte da damigelle ed invitate: al prossimo matrimonio o cerimonia in agenda non abbiate paura e osate con un abito in fucsia, nuance vibrante della gradazione rosa che entra ufficialmente nella palette degli abiti da cerimonia. Il segreto per non sbagliare scegliendo di indossare questo colore così audace è puntare su gradazione e texture giusta: bastano infatti alcuni piccoli accorgimenti per non sbagliare anche con un colore che generalmente appare impegnativo e che è sempre stato oscurato nelle possibili nuance da indossare ad una cerimonia.

Tendenza abiti wedding 2023: abiti lunghi o corti in fucsia

In genere la scelta di abiti da damigelle e o da invitata è sempre stata tra il blu notte, il verde bosco e il bordò per le amanti delle tonalità più scure, tra il giallo e il verde salvia per chi ama le nuance più delicate, ma adesso c’è l’opzione inaspettata, il fucsia!

Non è solo la Revolution PPINK di Valentino ad aver sdoganato questo colore anche nella sua versione più elegante, ma sono i tanti e piccoli traguardi che sono riusciti a valorizzare questo colore in una chiave differente, al punto che forse il fucsia Barbie deve un revival proprio a questa piccola rivoluzione in atto da qualche anno.

Ma qual è il fucsia perfetto per gli abiti da cerimonia, corti o lunghi? Sicuramente è un fucsia non fluo, scuro e delicato, in alcuni casi tendente quasi al ciclamino, come la nuance entrata in questa primavera/estate 2023 anche nella collezione di Atelier Emé. Il segreto quindi è che sia delicato, raffinato, perché questo colore che può valorizzare ognuna di noi sa essere prorompente ma anche molto romantico e femminile. Versione luminosa proposta su un abito lungo effetto è l’idea di Vera Wang, che stempera la naturale prorompenza di questo colore su un tessuto delicato.

Quali colori abbinare all’abito wedding? Accessori, borse e stole

Borsa, bijoux e stola sono accessori indispensabili per completare il nostro wedding look. Partendo dai gioielli oro rosa e argento saranno le nuance perfette per giocare con un’armonioso contrasto oppure dare ancora più luminosità, soprattutto se il nostro abito sarà di un fucsia meno deciso e più scuro.

Con il total fucsia naturalmente si vince ma scarpe décolléte ricoperte di strass o in argento hanno dominato la scena sui red carpet internazionali insieme al fucsia, quindi perché non osare e donare scintillio all’outfit complessivo? Accostamento che vale anche per la borsa e la stola, da scegliere fucsia solo se si tratta davvero dello stesso fucsia dell’abito, altrimenti il bianco, un rosa chiaro o un nude potranno essere una soluzione disimpegnata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG