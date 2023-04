Avete presente quei modelli che resistono al cambio di stagione? Sono le scarpe da cui non ci separiamo mai, salva look di ogni occasione

Non manca poi tanto al cambio di stagione estivo – i pezzi primaverili con i capricci climatici della stagione si compensano con qualche maglione e cardigan da tenere in borsa – e neppure ai saldi. La nostra voglia di shopping non cambia ma le nostre tasche sì e quindi occorre stilare una wishlist intelligente in vista dei prossimi sconti. In cima alla lista delle scarpe su cui scommettere e investire ci sono alcuni modelli che, in nome della sostenibilità e degli spazi di casa sempre più ristretti, saranno evergreen ad ogni stagione. Ripassiamo allora insieme quelle calzature salva look che ci fanno battere il cuore!

Modelli Scarpe 2023 bassi: mocassini, ballerine, sneakers

Le scarpe alte ci slanciano è vero e sono senza dubbio sexy, femminili e ultra glam, ma quando le giornate sono di corsa, il mood è quello di un’incredibile voglia di comfy e relax take it easy e a salvarci la vita è sempre e comunque un modello di scarpe basse. In cima alla lista delle più trendy del momento rispondono i mocassini, complice anche il grande ritorno dello stile preppy.

– Raso terra e chic come le propone Tod’s, riscoprendo il Gommino nella sua versione contemporanea Bubble, un classico che nell’era del comfy cavalca l’onda con tutta la sua attitudine classica ma dal dettaglio moderno, in un mix di urban style e sporty chic. Colorate, morbidissime al tatto e nella calzata, cullano il piede in qualsiasi giornata.

– Amatissime, dalle più alte a cui donano dinamicità e alle petit a cui donano un’allure romantica, le ballerine vivono una stagione revival nella quale si reinventano: con cinturino, con lacci o fascette da avvolgere intorno alle caviglie nel ricordo del modello da danza come le propone Miu Miu. Per prenderci cura del nostro animo più infantile da nutrire per guardare ad ogni giornata con stupore.

In città, durante un viaggio, in ufficio, in definitiva everywhere, guardatevi intorno e vedrete in quanti intorno a voi indossano un paio di sneakers Samba, l’iconico modello Adidas che mixa grazie ai dettagli minimal sport ed eleganza, abbinandosi nella maniera più versatile possibile sotto un paio di jeans e un pantalone sartoriale.

Kitten heels, sabot, stivaletti texani: i modelli di media altezza

Se cercate un’alternativa ai modelli bassi ma pur sempre puntando su una calzatura pratica, allora investite sulle medie altezze. Quest’anno c’è il grande ritorno delle kitten heels, modello sofisticato e chic che possiamo sfoggiare dalle cerimonie ai look serali del sabato sera: un modello 2 in 1 a prova di versatilità e anche di risparmio. Pop e fluo uno dei modelli proposti da Casadei.

– Con il grande ritorno delle Y2K vibes, i sabot avvistati timidamente gli scorsi anni e sotterrati dalle mules flat, quest’anno si prendono la rivincita: a mò di zoccoli, in denim, bassi ricordando le ciabatte, dalla passerella alla strada è un attimo, rivestite di texture animalier, vinile o in pelle in versione open toe come i nuovi modelli di Chloé.

– Wilde, boho, dinamici, avventurosi, gli stivali texani con il tacchetto cowboy che ci accompagna nel Far West di città, si sposano magnificamente su infiniti look: su mini e long dress romantici e floreali, su minigonne in denim o ancora su pantapalazzo e pantaloni flared. Gli stivali perfetti da desiderare ad ogni stagione.

