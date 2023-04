Aria di primavera e di cambiamento nella maison diretta da Pierpaolo Piccioli a cominciare dalla sua nuova ambassador

Dopo il sodalizio con Zendaya che ha raccontato la nuova direzione della maison su note di leggerezza e freschezza tra le strade di New York – ricordate la campagna rendez-vous? -, lo scettro di ambassador passa ancora una volta ad un’attrice ma per raccontare un nuovo capitolo. Legata anche lei da una profonda amicizia e stima al direttore creativo Pierpaolo Piccioli, Florence Pugh è la nuova musa Valentino: all’attrice britannica, ammirata in Piccole donne e Don’t worry darling, la maison ha affidato il compito di enfatizzare un nuovo capitolo, quello dedicato all’enciclopedia dei sentimenti, come dichiarato dal brand. E le foto delle campagna, scattate dal fotografo Steven Meisel, ne sono la chiara interpretazione di questi nuovi DIVA.

Florence Pugh è la nuova ambassador Valentino: “I mean…it’s Rockstud!”

Gioia, rabbia, tristezza, felicità, un’enciclopedia di sentimenti universali che ben conosciamo interpretati dalla sensibilità e dal carisma di Florence Pugh, personalità grintosa, solare e vivace, che non poteva che essere l’ambassador perfetta per raccontare i Different Values, i nuovi DIVA di Valentino per raccontare la personalità e l’individualità femminile.

Sei sono gli scatti che raccontano un’umanità di emozioni autentiche affidata a Florence Pugh e dove spicca anche quella che si preannuncia come la it-bag più desiderata dei prossimi mesi: la nuova Rockstud23 Valentino Garavani, un po’ hand e un po’ shoulder bag in formato mini che reinterpreta l’iconica stud a piramide.

Non passano inosservate però anche le scarpe, le décollète con cinturino metallizzate e caratterizzate dai dettagli rockstud, che tempestano anche le ballerine, novità di questa stagione e scarpe tendenza della primavera/estate 2023.

La nuova it-bag Valentino Garavani Rockstud23: il modello e quanto costa

Realizzata in vitello liscio, dal profilo decorato a borchie smaltato tono su tono e disponibile nei colori bianco latte e fucsia PP Pink, si tratta di un modello a spalla/crossbody dalla tracolla regolabile con iconica chiusura a gancio centrale. Una borsa che si indossa in più di un’occasione: perfetta per completare un look da ufficio basic o dai colori vivaci o per donare un tocco delicato ad un look glam da sera.

La borsa è già disponibile online e in tutte le boutique della maison ad un costo di 2200 euro, un prezzo medio nel panorama delle it-bag di lusso e che può rivelarsi un furbo investimento anche per abbinarla ad un abito da cerimonia, per un tocco sbarazzino e deciso dal sapore new romantic. Con un abito lungo ma anche un paio di jeans, la nuova Valentino Garavani Rockstud23 si rivelerà una delle it-bag più versatili di questa stagione.

