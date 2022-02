Scattante, elegante, dinamica: Zendaya racconta il Rendez-Vous della primavera/estate 2022 di Valentino.

Direttore creativo di maison Valentino e questa volta anche regista, Pierpaolo Piccioli non poteva che scegliere ancora una volta l’idole Zendaya per la nuova campagna Rendez-Vous di Valentino: un inno alla luce, all’apertura, alla ripresa della danza della vita, che la giovane attrice, legata da stima e amicizia a Piccioli, interpreta con la sua classe e audacia, indossando un paio di sandali alla schiava come se portasse un paio di tacchi.

Dalle foto della campagna, visibili su Instagram, già sogniamo una primavera di colori brillanti come il rosso rosato che riscrive uno dei colori feticci di Valentino.

Zendaya x Valentino: tra le strade di Los Angeles va in scena la danza di Zendaya

Non c’è una sola nota stonata nella nuova campagna di Valentino, e chi l’ha seguita e sbirciata già qualche giorno fa dalle storie condivise in tempo reale da Pierpaolo Piccioli sul suo profilo Instagram deve averlo intuito immediatamente.

Ricostruito negli studi della Warner Bros di Los Angeles, c’è un tipico scenario cittadino all’americana che da consumati spettatori di film e serie tv ben conosciamo: è New York, ed è in questo spazio che Zendaya si muove, un po’ super eroina e un po’ ballerina di West Side Story.

Il corpo è il protagonista assoluto di questo Rendez-Vous, quel corpo che come ci ha insegnato nella scorsa sfilata proprio Valentino, compone le forme di abiti al servizio della nostra bellezza che ci preparano alla primavera. Leggiadria, dinamicità, Zendaya si fa interprete di tessuti che privilegiano abiti e capi fluttuanti, nei quali si muove con destrezza senza mai abbandonare la bag dai dettagli rockstud e da stringere come un cuscino pret a porter.

I look e i colori inspo della nuova campagna Rendez-Vous di Valentino

Colori luminosi, vividissimi, sono queste le nuance che Valentino celebra per la primavera in arrivo: un rosso che diventa rosa, il celeste che abbinato al fucsia si prende già come l’abbinamento must have di stagione, il blu, il giallo, il denim e l’irrinunciabile bianco. La camicia in chiffon resta una protagonista assoluta dei look di Valentino, impreziosita da fiori e nel mood primavera da abbinare al denim.

Anche la blusa promette di fare la sua parte nel nostro guardaroba primaverile e per chi vuole osare quel mantello che abbiamo visto indossare quasi per tutte le sere sui look di Blanco a Sanremo, arriva in versione fucsia e plissettata, come perfetta alternativa a scialli e stole. Occhio anche ai vestiti chemisier, che Valentino propone in versione anche strutturata, trasformandolo in un delicato abito da cocktail.

Riproduzione riservata © 2022 - DG