L’abito da sera torna protagonista in nuance sfavillanti sulla passerella della sfilata di Carolina Herrera.

Di questa New York Fashion Week 2022 ormai giunta al termine abbiamo imparato sicuramente una lezione sul colore che non dimenticheremo facilmente: quanto possa essere fortemente connesso al nostro mood ma anche ai tempi che corrono. La passerella americana con le collezione autunno-inverno 2022-2023 ci ha dato un dolce assaggio dei molteplici colori con cui potremo arricchire il nostro guardaroba, e tra le proposte spiccano gli abiti da sera vivacissimi di Carolina Herrera.

Carolina Herrera, l’autunno/inverno 2022-2023 è un’esplosione di colori e l’abito protagonista

Amata per il suo tocco elegantemente eccentrico dalle royal lady come Kate Middleton o Letizia Ortiz, Carolina Herrera racconta e immagina un inverno pieno di allegria, un celebrate moment che rivoluziona anche il concept dell’abito, soprattutto quello da sera.

La collezione autunno/inverno 2022-2023 riscopre la bellezza dell’abito, giocando con le sue forme quanto con le sue possibilità decorative, trasformandosi in un indiscusso protagonista. Ogni tendenza minimal, decisamente più imperante quest’anno soprattutto quando parliamo di night dress, viene messa da parte per riscoprire la bellezza di abiti voluminosi e dall’allure principesca, ricercata e sofisticata.

L’ispirazione del direttore creativo Wes Gordon è stata proprio la forza, la sicurezza, una donna audace pronta a conquistare il mondo con abiti lineari ma che sposano l’effetto sorpresa: una manica enorme o un colore a contrasto inaspettato, un mix and match ormai scritto nel dna della moda americana ma rivisitato in chiave elegante. Protagonista anche il bustier, che diventa parte imprescindibile di un mini dress o da solo.

Nuance accese e tessuti vaporosi: il vademecum dell’abito da sera del prossimo inverno

Carolina Herrera fa della palette colori una protagonista della collezione, al punto che sul profilo Instagram le immagini della sfilata sono precedute da immagini di fiori coloratissimi, le cui nuance ritroviamo sugli abiti: Crushed Berries, Anemone Blue, Fire Opal, Deep Peony, Evening Primrose Yellow e Dahlia.

Anche nella collezione Herrera la gonna lunga si conferma trend consolidato della prossima stagione, come anche i dettagli trasparenza. Avvistato già all’ultima sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week il bustier con scollo a conchiglia si preannuncia must have già di questa stagione primavera/estate alle porte.

L’abito da sera quindi viene completamente riveduto e corretto, riscoprendo i suoi antichi fasti in versione contemporanea: il black and white è la proposta più classica, ma sono i mix colorati che vedono mescolare fucsia, rosa e rosso insieme in una sfumatura graduale e delicatissima, oppure virare verso il color block che torna a dominare la scena.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG