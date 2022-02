Capi pop e sportivi, interpretati dalla bellezza esplosiva di Beyoncé: Ivy Park x Adidas è la collezione athleisure da tenere d’occhio.

Inclusiva, comfy, trendy, glamour, sono tantissimi gli aggettivi che potremmo accostare alla collezione Ivy Park realizzata da Beyoncé in collaborazione con Adidas, che da un po’ di tempo ha deciso di investire tempo ed energie per valorizzare ancora di più le sue linee athleisure.

Da quando il comfy domina la scena il concept dell’abbigliamento sportivo è entrato persino nelle grandi maison, e Adidas che ha sempre cercato di perpetuare una linea che sapesse andare oltre il workout, non poteva farsi sfuggire un’occasione così ghiotta. Soprattutto se il sodalizio con Beyoncé e la sua collezione moda ha trovato tutti i presupposti per replicare questo successo.

IVY Park x Adidas: Beyoncé testimonial e ambassador di capi morbidi e sensuali

La nuova linea Ivy Park firmata da Beyoncé per Adidas è stata lanciata in occasione di San Valentino, in onore anche dei colori che caratterizzano questa capsule, presentata direttamente dalla cantante sul suo profilo. Un total look rosso in velluto con le iconiche strisce Adidas a contrasto, composto da tuta, sneakers bianche e top crop, decisamente sexy.

Beyoncé per ricordare lo spirito della sua collezione lo ha presentato senza un filo di trucco e nella maniera più naturale possibile, valorizzando la versatilità di un capo che si adegua alle forme e alla bellezza del corpo femminile incontrando solo la voglia di indossare capi che siano piena espressione della propria personalità. Un messaggio di body positive che di questi tempi occorre ancora ribadire.

D’altronde l’idea dell’ex Destiny Child sin dai primi tempi in cui è nato era quello di realizzare una linea urban perfetta da indossare in palestra e a casa, quanto in ufficio o in occasione di una serata tra amici.

Bey Mine: i capi che compongono la nuova collezione 2022

La nuova linea IVY Park prende il nome di Bey (soprannome di Beyoncé) Mine e il rosso è il colore che ricopre la maggior parte dei capi, rivisitato in texture pitonate, come quella che caratterizza il trench impermeabile indossato dalla stessa star nel video di lancio della collezione. La presenza di un capo così chic e forse poco sportivo, è il segno di come il concept di Ivy Park insieme ad Adidas, cerchi sempre nuovi spunti, andando ben oltre i classici pezzi sportivi.

E i prezzi sono la seconda sorpresa della linea, decisamente nelle cifre medie di Adidas: si va infatti dall’abito in latex rosso a 130 euro fino ai 330 euro del trench. Compresi invece tra gli 80 e i 130 euro capi come pantaloni, bodysuit e felpe.

Riproduzione riservata © 2022 - DG