Le sorelle Hadid, Vittoria Ceretti e qualcuno scommette su Megan Fox: ecco le top model e gli ospiti attesi alla Milano Fashion Week.

Dopo New York e Londra, tocca a Milano portare in passerella la collezione autunno/inverno 2022-2023, svelandoci i trend, le nuance e i must have che alcune tra le maison più attese e amate al mondo, Gucci e Bottega Veneta i nomi più pronunciati per questa edizione 2022, ci presenteranno in una delle città più fashion di sempre. E per chi vive in città, la Milano Fashion Week è anche l’occasione imperdibile di avvistare star, vip, influencer e top model. Per quanto ci sia sempre un certo riserbo, voci di corridoio e soprattutto i social aiutano a farsi qualche idea di chi potremmo vedere tra i protagonisti di quest’anno.

Milano Fashion Week 2022: le top model più attese in passerella

Protagoniste indiscusse da sempre sono loro le più attese delle fashion week, le top model con il loro savoir faire e portamento, loro che ci incantano indossando gli abiti da sogni confezionati dalla griffe più in voga, con uno speciale occhio a quelle italiane.

Quest’anno è tornata Bianca Balti direttamente da Los Angeles e già avvistata a Milano in trench bianco, pantaloni neri e tacchi a spillo altissimi. Un look black and white da rubare subito per il prossimo ape con gli amici. Chissà se grazie agli amici Dolce e Gabbana non la vedremo in passerella indossando creazioni mediterranee del duo pronte a lasciarci senza fiato.

41 anni e una lezione di vita su come farli brillare, tra le top model del momento non può mancare all’appello Mariacarla Boscono: certamente la vedremo sulla passerella dell’autunno/inverno 2022-2023 Ferrari, con cui è nato un indissolubile sodalizio. Le sue ultime storie Instagram infatti la mostrano impegnata nella campagna primaverile del brand della Rossa.

Si attende anche Vittoria Ceretti, ormai entrata ufficialmente nell’olimpo delle top model Made in Italy, e che scommettiamo sfilerà per Fendi, a giudicare anche dall’ultima esclusiva campagna del brand che la vede in prima linea. Tra le top straniere che si spera fortemente di vedere in passerella ci sono Bella e Gigi, protagoniste dell’ultima campagna Versace, Kaia Gerber, l’ormai famosissima figlia di Cindy Crawford e Irina Shayk, anche lei generalmente molto vicina a Donatella Versace.

Influencer, star e altri ospiti: chi potremmo vedere durante la fashion week milanese

Per diverso tempo Chiara Ferragni ha preferito non partecipare alle fashion week o di farlo in maniera molto discreta a causa della pandemia, ma quest’anno l’imprenditrice digitale sembra aver ripreso la sua tournée instancabilmente. Chiara saprà stupirci ancor più nella sua Milano – ha confermato già la sua presenza con un post su Instragram – con i suoi look e la sua presenza: potremmo vederla quasi sicuramente alle sfilate di Versace, Philosophy by Lorenzo Serafini e forse anche Alberta Ferretti.

Non è da escludere che potremmo vedere anche Paola Turani, che forse qualche indizio nelle sue ultime storie Instagram potrebbe già averlo lanciato, e forse anche Khaby Lame, sempre più vicino al mondo della moda.

Non va sottovalutata però la possibilità di vedere anche star del cinema come Megan Fox, dato che il suo Machine Gun Kelly potrebbe sfilare nuovamente per Dolce e Gabbana, che potrebbero anche invitare nuovamente Monica Bellucci. Da qualche settimana infatti è stata lanciata la campagna del profumo Dolce con protagonista sua figlia Deva Cassel, che potrebbe anche sfilare.

Occhio però anche ai protagonisti sanremese: ospiti super favoriti di Gucci potrebbero essere i Maneskin e Achille Lauro, mentre Moschino potrebbe coinvolgere La Rappresentante di Lista, che a Sanremo ha saputo interpretare al meglio il look della griffe.

