Tutte sogniamo almeno una volta di indossare un abito eccentrico alla Carrie Bradshaw: Zara ha appena deciso di accontentarci.

Episodio 17, autunno 2000. Nella passerella d’abiti iconici della serie Sex and the City, la nostra amatissima Carrie Bradshaw è pronta a sfoggiare uno degli abiti del suo originale ed eccentrico guardaroba che non dimenticheremo facilmente. Stiamo parlando del newspaper dress, una creazione esclusiva di John Galliano per Christian Dior: infatti per chi non si perde alcun particolare, aguzzando la vista sull’abito in primo piano c’è la scritta Christian Dior Daily.

Il newspaper dress di John Galliano indossato da Carrie, eccentrico slipdress

Morbido e seducente, ma con l’irriverente pattern che riporta un giornale stampato, il newspaper dress indossato da Carrie per ben due volte nella serie, rientra magnificamente tra i generi d’abiti amati dalla giornalista più trendy di sempre: lo slipdress.

Con lo scollo a cappuccio leggermente pronunciato e la lunghezza svasata, Carrie lo valorizza con ciondolo a forma di fiore che dona al look un tocco romantico che addolcisce l’audacia dei tacchi glamour glitterati in color bronzo e ricoperti in pizzo trasparente. Spunti di look che possiamo rubare e reinterpretare nel newspaper dress aggiornato al 2022: sì perché Zara ha ben pensato di riproporre non solo il pattern ma di rivisitarlo in un mini dress perfetto per un look aperitivo.

L’occasione in cui l’indossava Carrie era decisamente diversa: la prima volta riceveva il perdono da parte dell’ex signora Big, Natasha, e la seconda volta, lo indossa nuovamente nel secondo film ispirato alla serie per ravvivare la passione tra lei e Mr.Big.

L’abito in stampa giornale di Carrie rivisitato da Zara: come indossarlo

In piena febbre fashion 2000, Zara attinge così ad un modello che più vintage e al passo non si può, ma in un dress code riveduto e corretto: in tessuto drappeggiato presenta infatti maniche lunghe e scollo asimmetrico. Un abito black and white perfetto nelle prime serate primaverili, da smorzare con un paio di boots e un chiodo di pelle, oppure da indossare in versione super glam con un paio di décolléte o sandali.

Rispetto al modello di Carrie, il newspaper dress di Zara si presenta casual, ma ne conserva la stessa forma avvolgente che ne fa un abito anche glam e seducente. Perfetto anche con un blazer o con un gilet lungo. Il prezzo è di 40 euro e per ora non è ancora sold out.

Con quali accessori valorizzarlo? Per occasioni eleganti, una clutch preziosa tempestata di pietre preziose come quella indossata da Carrie, per un look disimpegnato una pochette in pelle o una mini tracolla faranno il resto. And just like that!

Riproduzione riservata © 2022 - DG