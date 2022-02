Ad ogni Milano Fashion Week, Giorgio Armani sa come fare la differenza e alla sua sfilata ospiti d’onore sono i dipendenti.

Per la sfilata prevista nel calendario della Milano Fashion Week 2022 che si terrà oggi alle 17, Giorgio Armani ha deciso di fare ancora una volta la differenza. Se in questi anni di pandemia si è più volte adeguato alle circostanze, nel 2020 rinunciando anche a sfilare e dando un segno forte a tutto il fashion system, questa volta è la gratitudine e il rispetto che Armani nutre per le sue maestranze ad essere al centro di questa sfilata di Re Giorgio.

La sfilata autunno/inverno 2022-2023 sarà memorabile come sempre per la sua capacità di confezionare abiti senza tempo, maneggiando con estrema raffinatezza tessuti, adesso più che mai sostenibili, che sapranno incantarci ancora una volta. Ma il suo gesto resterà ad ogni modo il fulcro di questa sfilata.

Emporio Armani alla Milano Fashion Week 2022: alla sfilata presenzieranno 400 dipendenti della maison

La Milano Fashion Week di quest’anno ha un significato molto importante per la moda: pochissime infatti sono le sfilate in digitale, ma in tanti hanno deciso di lasciare che le piattaforme streaming permettano ad un pubblico sempre più eterogeneo di assistervi. Tornare in presenza è il segno di una ripartenza, che Armani ha deciso di celebrare riservando 400 posti ai suoi dipendenti, che saranno presenti alla sfilata di Emporio.

Un segno di gratitudine e di riconoscimento per il lavoro che le maestranze dietro le quinte svolgono ogni giorno, rendendo possibile quegli show che intorno al mondo ci incantano regalandoci la bellezza della manifattura artigianale. Ma soprattutto anche un sentito ringraziamento per aver affrontato questo periodo pandemico che si è fatto sentire e ancora porta i suoi strascichi nel mondo della moda.

La sfilata di Emporio alla Milano Fashion Week 2022: quando e dove si terrà

La sfilata di Emporio Armani è prevista per oggi pomeriggio alle 17. L’animo più sportivo e urban di Armani sfilerà e presenterà la collezione autunno/inverno 2022-2023 all’interno del Teatro Armani di Via Bergognone a Milano.

Si tratta di uno spazio che è stato progettato dall’architetto giapponese Tadao Ando in collaborazione con Michele De Lucchi negli ex ambienti della Nestlé, nato per ospitare sfilate, incontri e conferenze. Viene infatti generalmente solo in occasione di eventi speciali. Questo spazio è considerato il quartier generale della maison e dal 2000 lo stilista ha abbandonato il celebre Teatrino di via Borgonuovo 21, optando per uno spazio dall’estetica metropolitana e urban.

