Influencer, attrici e vip, la Milano Fashion Week 2022 si popola di star e i loro street look non passano inosservati.

La Milano Fashion Week 2022 ha inaugurato ufficialmente le sue sfilate più calde dal 23 Febbraio, costellando la capitale della moda di star dello show business e dei social italiane e straniere, presenti alle sfilate con street look sospesi tra inverno e primavera. Qualche tendenza attuale e qualcuna in anticipo per la bella stagione arriva così da street look sospesi tra glam, originalità e sporty-chic.

Tra le italiane spiccano Chiara Ferragni e la sorella Valentina, le top model Bianca Balti ed Eva Riccobono e una sorprendente Elisabetta Canalis. Tra le straniere occhi puntati su Rita Ora, Julia Fox e Kim Kardashian, entrambe forse impegnate a lasciarsi Kanye West alle spalle e a concentrarsi su chi saprà stupire di più in termini fashion alla fashion week milanese.

Milano Fashion Week 2022: gli street look da Chiara Ferragni ad Elisabetta Canalis

Sappiamo già che per Chiara Ferragni toccherà aprire un capitolo speciale dati i suoi ricchi cambi di look da fashion week, ma nel frattempo per la sfilata di Fendi l’imprenditrice digitale ha scelto un look da diva pop: cappotto bianco Teddy con sfumature in senape e qualche cuore rosso qua e là, pochette rigida in oro, calze e sandali, e probabilmente sotto il capospalla niente.

Look meno vaporoso per la sorella Valentina che punta su una tuta bianca ricamata e in maglia minimal chic e un completo tailleur total white per l’amica Veronica Ferraro: entrambe lanciano il trend del bianco abbinato all’oro, come Schiaparelli docet. Tutto firmato Fendi naturalmente.

Risponde invece con un look pret a porter Bianca Balti da Alberta Ferretti, con un pantapalazzo beige che si preannuncia già must have di stagione e una blusa nera cropped annodata al bacino. Total black invece per Eva Riccobono, con un rock look che mescola ecopelle e trasparenze, anche lei da Alberta Ferretti, dove a sorpresa ha rubato la scena Elisabetta Canalis con un look boho chic che celebra i colori della terra.

Rita Ora, Kim Kardashian e Julia Fox, ospiti della fashion week milanese

Look ultra green all’arrivo in città per la cantante Rita Ora avvistata a Milano con il fidanzato Taika Watiti: l’artista che sta arricchendo Instagram con diversi scatti da quando è arrivata nella capitale della moda punta su look over e voluminosi, sempre valorizzati da occhiali neri o colorati in bella vista. Per la sfilata di Prada ha puntato su un completo total black della maison: blazer dalla spalla ampia e pantaloni leggermente svasati.

L’arancio fluo invece è sfoggiato dalla ormai ex di Kanye West Julia Fox, che partecipa alla sfilata Diesel con una tuta in stile motociclista, con una sola fascia nera in simil pelle sotto senza rinunciare mai al dettaglio sexy che caratterizza ogni suo look. Per lei è sfida a colpi di look con Kim Kardashian, anche lei in città per la sfilata di Prada: abbandona i suoi ormai iconici look in latex e in simil pelle rigorosamente neri e punta su un leather look, una tuta in pelle verde over e una maxi giacca grigia in pelle.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG