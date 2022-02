Delicati, romantici, boho: la collezione di abiti da sposa firmata Zara ha le sfumature di un’alba d’estate.

Quanti sono i matrimoni che ti attendono quest’anno? La domanda a giudicare dalle stime di questo 2022 sembra essere più che retorica, perché quest’anno il settore sembra essere in gran fermento e se magari la fortunata non sei proprio tu, sicuramente avrai già saputo che almeno un matrimonio ti attende entro la fine di quest’anno. Così, che si tratti della caccia agli abiti da sposa se sarai tu a coronare dopo tanta attesa il tuo sogno d’amore, oppure della ricerca di un abito da cerimonia per prendere parte alle feste di nozze che verranno, l’offerta del fashion wedding sembra moltiplicarsi sempre di più. Al punto che anche Zara ha appena lanciato una sua collezione da sposa.

Abiti da sposa Zara: la collezione 2022 arricchisce il lancio di abiti e accessori wedding dello scorso anno

Se lo scorso anno il colosso di Inditex ha anticipato in punta di piedi la sua entrata nel wedding seguendo la direzione già sperimentata da H&M e Ovs, quest’anno Zara parla di una vera e propria collezione da sposa.

La linea che l’azienda ha presentato e mostrato anche già in alcuni scatti su Instagram vuole essere una proposta fresca per una donna contemporanea che desidera un futuro luminoso: la palette di nuance selezionata infatti, che non si limita al solo e classico bianco, interpreta perfettamente questa intenzione, ricordandoci i delicati colori di un’alba. D’altronde il matrimonio rappresenta un nuovo inizio: un nuovo capitolo per la coppia e per l’individuo, fatto di gioie e difficoltà, le stesse che viviamo all’alba di un nuovo giorno.

Investire in questa nuova fetta di mercato per Zara non è un azzardo, ma rispondere ad un’esigenza che si fa spazio da un po’ di tempo nel fashion wedding: quella di scegliere un abito sì da sogno ma che non sia destinato ad essere chiuso per sempre nell’armadio, ed ecco perché lo si tende a preferire meno principesco ma minimal, composto ed informale. E la linea dei modelli proposti da Zara incontra perfettamente queste esigenze, insieme ad un’altra grande richiesta: il low cost.

Zara e la linea wedding dress: i modelli e quanto costano

Body, corsetti, fasce per capelli, sciarpe, lingerie e abiti da cerimonia erano stati lanciati da Zara già lo scorso anno, a cui adesso si aggiungono gli abiti da sposa: modelli luminosi, chic, delicati al tatto, proposti in sei varianti e in una fascia di prezzo che varia dai 100 ai 160 euro. Davvero alla portata di tutte.

Tra i più seducenti, c’è il modello slipdress con scollatura drappeggiata con spalle sottili e orlo asimmetrico, caratterizzato da uno strascico pronunciato. Il colore è in un avorio luminoso, dai riflessi quasi dorati. Insieme al modello satinato a collo alto e a quello in seta con ricami impreziosito da lacci sullo scollo, dello stesso colore, sono i più costosi della collezione. Tutti disponibili online.

Riproduzione riservata © 2022 - DG