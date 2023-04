Ricordando i mini dress delle pop star degli anni 2000, l’abito indossato da Zendaya al Coachella entra nella wishlist dei must have di stagione

Una settimana fa i feed Instagram di influencer e celeb ci hanno portato al Coachella, il festival musicale che si tiene ogni ad Indio, in California, ed è anche un appuntamento fisso con i look che anticipano la stagione estiva sotto il segno del boho style. Dopo i look di Hailey Bieber, Camilla Cabello e Kendall Jenner, passati attentamente in rassegna, a portare ancora alta la tendenza Y2K ci ha pensato Zendaya che è tornata a sorpresa al suo primo amore: la musica.

Sul palco del Coachella Zendaya omaggia Euphoria e i mini dress anni 2000

L’attrice e modella ma anche cantante si è infatti esibita al fianco di Labirinth per cantare All of Us, colonna sonora della grande serie tv di successo Euphoria che l’ha definitivamente consacrata ulteriormente al grande pubblico. E last but not least, le vibes anni 2000 tornati in passerella devono moltissimo a questa serie e l’abito scelto da Zendaya per l’occasione non poteva che esserne un omaggio.

L’attrice ha ricordato lo stile che negli anni 2000 pop star come Britney Spears, Christina Aguilera e Shakira sceglievano come protagoniste dei loro video musicali coreografici e per i concerti, scegliendo un mini dress che incarna perfettamente lo stile boho della kermesse. Non poteva che essere un mini dress Cavalli ad incarnare lo spirito, brand amatissimo negli ultimi tempi da pop star americane come Taylor Swift: un abitino a doppia balza con bretelle e fiocco minimal al petto, indossato su una canotta bianca e abbinato ad un paio di stivali cuissardes in pelle alti fin su le ginocchia e stringati. Un look che si preannuncia iconico per la primavera/estate 2023.

Tendenza mini dress anni 2000: gli inspo look dal Coachella 2023

Basta scrivere #coachella2023 o #coachella2023 per individuare che il mini dress è senza dubbio tra i capi selezionati da pubblico e star che quest’anno è stato tra i capi più avvistati durante la kermesse, segno tangibile di un’estate che forse tra i must have ha già individuato la sua hit. Non solo su una canotta come Zendaya, il mini dress si abbina anche ad anfibi e stivaloni stringati, strizzando l’occhio alle zeppe anni ’90.

– Tra le texture che tornano prepotenti anche quelle animalier e dallo stile psichedelico con scollo a campana e dall’effetto slip dress: un look effortless che si preannuncia come il più comodo e chic nelle sere d’estate, magari da completare anche con un bikini.

– Non c’è dubbio che anche quest’anno i mini dress ad uncinetto domineranno la scena, rivisitati anche nella tendenza see through. Come li abbiniamo tutti i giorni? Al mare con un bikini che si lascia anche sbirciare, d’estate alla sera sarà perfetto in vacanza anche con un costume intero per le serate danzanti che ci aspettano.

Riproduzione riservata © 2023 - DG