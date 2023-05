Un mix di comodità, classe e freshness: l’outfit tendenza della primavera 2023 abbina le sneakers agli abiti lunghi

Non sarà ancora arrivata l’estate, ma la voglia di iniziare a mettere nell’armadio la prima cosa che capita si fa già sentire. Ed ecco che in primavera questa incredibile voglia di leggerezza e disimpegno da attuare nel weekend da mattina a sera, si trasforma in un outfit che risponde perfettamente a quest’esigenza coolness: l’abito lungo o midi abbinato ad un paio di sneakers sembra essere la risposta delle passerelle che diventa sempre più trendy in ogni dove e in ogni occasione. Dubbi su come realizzare quest’accoppiata? Li sciogliamo subito, perché l’accostamento è più facile e immediato di come possa sembrare partendo proprio dagli abiti knitwear.

Tendenza primavera 2023: l’abito lungo con le sneakers in passerella

L’accostamento abito lungo e sneakers ha convinto anche gli stilisti, che lo hanno presentato come un outfit tendenza della primavera/estate 2023, capace di far confluire in un colpo solo l’ormai indissolubile amore per il comfy e un tocco effortless chic, realizzando una mise perfetta per una passeggiata, un aperitivo o una tranquilla serata in compagnia.

Insegue la tendenza knitwear sulla passerella di Jill Sander, che abbina le sneakers anche ad abiti leggeri e dinamici in nome di un’eleganza disimpegnata e fanciullesca, così come anche Gucci che si diverte a declinarla in versione preppy sportiva lasciandosi ispirare dall’anima casual di Adidas.

Mix and match anche per Hogan, che si lascia ispirare dal berretto american style mirandolo con un abito bustier corpetto classico in nero che firma uno dei look primavera/estate più collegiali e punk di stagione, con tanto di calze a rete che donano sensualità all’outfit.

Come abbinare le sneakers e gli abiti lunghi primaverili: i look inspo di Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber

Dal sapore un po’ boho, dall’estetica indie e minimalista, ad aver abbracciato con fierezza questo look sono state soprattutto le modelle che hanno riportato in auge i must have della moda anni 2000, aggiungendovi un tocco personale e spesso dando vita a nuove combinazioni. Accade anche nel caso della combo sneakers e abito: Hailey Bieber ne enfatizza la versatilità scegliendo di abbinare le sneakers, con tanto di calzino bianco di spugna in vista, allo slip dress, capovolgendone completamente l’appeal sensuale.

– Per Kendall Jenner indossare un abito midi con un paio di sneakers Samba Adidas fa rima con praticità: il tocco chic può essere una handbag o una pochette. Dietro solo l’essenziale, che fa di questo outfit il più estivo da indossare molteplici volte d’estate, in vacanza come in città.

– Non poteva mancare all’appello Bella Hadid, che insieme alla sorella Gigi non si lascia sfuggire una tendenza: eccola così interpretare magnificamente la tendenza knitwear in un sensuale long dress avvolgente e quella dello sporty dress in un abbinamento candido e dal tocco glam scegliendo uno zainetto Chanel. Un look fa giorno ma da rivisitare anche la sera con una cintura approvatissimo.

