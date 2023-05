Le ultime tendenze shopping virano verso le it-bag vintage e in prima linea c’è la LeChiquito di Jacquemus, la più amata dalle influencer

Sostenibilità e nostalgia di questi tempi quando si parla di moda e di nuovi acquisti fanno rima con tendenze vintage in materia di shopping. Piattaforme come Vinted, Wallapop, Vestiaire Collective sembrano infatti i luoghi perfetti non solo per andare a caccia di abbigliamento e accessori nuovi indossati per poco e rivenduti ad un prezzo inferiore, ma anche per andare a caccia delle it-bag degli anni 2000 tornate di moda. Nella wishlist del momento in cima alla classifica delle borse più desiderate e ricercate su Vinted c’è Le Chiquito di Jacquemus, un modello che se avete ben presente ricorderete immediatamente di aver visto abbinato ai look di celeb e influencer di recente.

Tendenze it-bag vintage 2023: il ritorno de LeChiquito di Jacquemus in formato bijoux

Birkenstock, The North Face e Jacquemus, sono questi i nomi più ricercati, i loro capi e accessori i più desiderati su Vinted, dove la possibilità di poter accedere all’acquisto anche di capi e accessori vintage ha contribuito ad alimentare ancora di più look dal sapore Y2K. Tra le it-bag spicca Le Chiquito di Jacquemus, di recente avvistata anche tra le mani di tantissime influencer come Chiara e Valentina Ferragni, ma anche Bella e Gigi Hadid, Kendall Jenner, modelle molto care proprio a Jacquemus.

Media, piccola o persino da indossare al collo come una collana con ciondolo nella sua versione ultra mini, Le Chiquito di Jacquemus nei colori più disparati, dal fucsia al blu, passando per il color senape o menta, è una handbag da indossare anche a tracolla che ha conquistato per la sua versatilità: una mini bag che si abbina su un look street così come su un glam look da sera. La forma trapezoidale e la scritta logo in piccolo al lato sono i suoi segni distintivi.

Quanto cosa Le Chiquito bag e dove acquistare i modelli usati

Le Chiquito long, mini o ultra mini? Magari vi piacciono tutte e qualsiasi sia il modello usato ciò che conta è trovarne almeno uno ad un prezzo d’affare, occhio però sempre a garanzie e certificati per non correre il rischio di incorrere in falsi. Su Vinted attualmente il modello long viaggia sui 450 – 500 euro, mentre il mini sui 350 euro, un prezzo conveniente se consideriamo che questo modello sul sito costa circa 537 euro. La disponibilità dei colori spazia dai colori basic ai pastello o accesi come il blu elettrico

Non solo su Vinted però: anche su Wallpop, altra app molto utilizzata per acquistare e vendere usato, Le Chiquito di Jacquemus è una delle prime borsa ad apparire in vendita dopo aver digitato Jacquemus nella chiave di ricerca. I prezzi partono anche dagli 80 euro, in base al modello e alle condizioni dell’usato.

