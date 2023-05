Un po’ stiletto, un po’ zeppa, così le tendenze della primavera/estate disegnano la scarpa della stagione dalla zeppa slim

ll più grande sogno di tutte noi? Indossare un paio di tacchi alti quanto basta ma che siano anche comodi! Un desiderio che il mondo della moda conosce bene e che ogni anno cerca di realizzare pensando a nuove forme, estetiche e sperimentazioni nel disegnare le scarpe ideali della stagione. Se tra le tendenze le slingback sono le più amate della primavera, quest’anno a gareggiare con il loro tacco medio e basso c’è la zeppa slim. Nel turbine nostalgico della moda che ci riporta a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, all’appello dei dettagli fashion del periodo non poteva mancare la zeppa, che viene rivisitata nella sua versione sottile. Il risultato è una zeppa che mette da parte le forme ampie e imponenti, assottigliandosi ed evolvendosi in una forma ultra chic.

Tendenze scarpe primavera/estate 2023: la zeppa slim in passerella, da Givenchy a Ferragamo

Si erano fatte avvistare già nel corso delle sfilate dell’autunno/inverno 2022-2023, quasi gli stilisti le abbiano volute presentare di sfuggita quella che ben presto sarebbe poi diventata una tendenza. La prima maison a presentare il loro fascino dinamico in versione street è stata Givenchy, con i suoi stivali cuissarders ma anche le sneakers dalla sagoma ampia come quella che conosciamo ma scavata.

Nei modelli primaverili e invernali 2023 la zeppa si slancia, diventa alta e si assottiglia, quasi a volersi trasformare in uno stiletto più ampio e più equilibrato per dare stabilità al piede, perché la ricerca d’altronde mira sempre a quello: farci sentire comode nella maniera più sexy ed innovativa possibile. Anche le Mary Jane vengono reinventate con la zeppa slim, come ci mostrano Ferragamo e Prada.

Sabot, slingback e sandali con zeppa slim: i modelli di Bottega Veneta, Jimmy Choo e Blumarine

Quasi tutti i modelli di calzature più trendy di stagione vengono rivisitati in versione zeppa slim: l’effetto è quello di una scarpa dall’eleganza stravagante ma anche un po’ futuristica, come nel sabot proposto da Bottega Veneta nella texture metallizzata. In questo caso la zeppa si assottiglia così tanto al punto da trasformarsi in un tacchetto massiccio.

– Anche il re delle scarpe femminili Jimmy Choo esplora le possibilità della zeppa, ma si diverte a giocare sulle ondulazioni: rivisita così la classica zeppa alta in una forma ondulata e morbida, perfetta per scrivere il disegno di modelli chic pensati per i look glamour da sera.

– Blumarine invece prende il modello più cool della primavera, la slingback, e le dona un nuovo dress code: più wilde nella sua texture in pelle morbida e quindi comfy che le dona la stessa allure dei modelli flat, ma rivisitata dal sapore glam proprio grazie alla zeppa slim.

Riproduzione riservata © 2023 - DG