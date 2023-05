Frasi Coco Chanel: le migliori citazioni e gli aforismi della celebre stilista francese fondatrice dell’omonima casa di moda.

Non sarà stata una filosofa, ma come maestra di vita Coco Chanel ha avuto pochi eguali nella storia. Personaggio fondamentale del Novecento, la nota stilista non ha solo reso il tubino nero e il tailleur capi di abbigliamento immancabili nel guardaroba di ogni donna, ma è stata anche una grandissima aforista. Non a caso, sono rimaste nella storia moltissime frasi di Coco Chanel dedicate a tutto: alla moda, ovviamente, al concetto stesso di eleganza e di stile, ma anche all’amore e ad altri aspetti della vita. Scopriamo insieme alcune delle più belle citazioni di questo personaggio simbolo dell’emancipazione femminile nella seconda metà del Novecento.

Le più belle frasi di Coco Chanel

Di lei Walter Albini, padre del prêt-à-porter, diceva che nulla di nuovo è stato inventato dopo di lei, tutto si basa sullo stile Chanel creato attorno al 1925. Un punto di vista che può anche essere opinabile, ma che sottolinea quanto sia stata importante per la nota stilista per il mondo della moda e più in generale per la cultura pop.

Chanel

D’altronde, limitare Coco al ruolo di stilista è forse anche riduttivo. Senza ombra di dubbio, con le sue idee, le sue scelte, la sua visione del mondo e della vita e le sue taglienti parole è stata infatti una delle personalità più importanti dello scorso secolo, in ogni campo.

Per questo motivo le sue frasi sono entrate nell’immaginario collettivo, trasformandosi da semplici dichiarazioni di contorno a veri e propri aforismi:

– La moda è fatta per diventare fuori moda.

– Ci sono persone che hanno i soldi e persone che sono ricche.

– La forza si ottiene con i fallimenti, non con i propri successi.

– La bellezza non sta né dentro né fuori, sta nell’aria che ti circonda.

– Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto.

– C’è un momento per lavorare, e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione.

– La moda ha due scopi: comfort e amore. La bellezza arriva quando la moda ha successo.

– Per essere insostituibili bisogna essere unici.

– Quelli che creano sono rari; quelli che non creano sono numerosi. Quindi gli ultimi sono i più forti.

– Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna.

– Bevo Champagne in sole due occasioni, quando sono innamorata e quando non lo sono.

– La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni.

– La bellezza serve a noi donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini.

– Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri.

Frasi sull’eleganza

Anche di frasi di Coco Chanel sull’eleganza se ne trovano moltissime sul web e non solo. Se c’è una persona, infatti, che ha trasformato il concetto di eleganza diventandone una vera maestra, quella è stata proprio la nota stilista, colei che ha fondato l’omonima casa di moda, ancora oggi uno dei marchi più influenti del mondo.

Se ami il fashion design, Coco non può non diventare il tuo punto di riferimento. Per questo motivo è importante conoscere anche le sue idee, racchiuse in frasi come queste:

– La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza.

– Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa.

– L’eleganza non consiste nell’indossare un vestito nuovo.

– La moda passa lo stile resta.

– Alcune persone pensano che il lusso sia l’opposto della povertà. Non lo è. È l’opposto della volgarità.

Riproduzione riservata © 2023 - DG