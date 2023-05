Le peggiori password da utilizzare: ecco quali sono le più usate in Italia e quali sarebbe meglio evitare.

Cerchi sicurezza per i tuoi dispositivi? Fai attenzione alla password che scegli. Innanzitutto, ricorda che una password non è per sempre. Quelli, semmai, sono i diamanti. Perciò, di tanto in tanto, è conveniente modificare la propria chiave d’accesso non solo ai propri dispositivi, smartphone e pc su tutti, ma anche ai vari siti in cui navighiamo più spesso. In secondo luogo, ci sono delle password che non garantiscono alcuna sicurezza e che devono essere assolutamente evitate. Scopriamo insieme quali sono le dieci più utilizzate, e quindi le peggiori, in Italia.

Le peggiori password: quali evitare in Italia

Se cerchi una password sicura, che non possa essere “bucata”, devi scegliere una password che sia unica, difficile da scoprire dai malintenzionati. Per questo motivo, è bene evitare le chiavi di accesso più scontate in assoluto, quelle più utilizzate nel nostro paese.

Ad aiutarci, per scovarle, è un report pubblicato di recente da NordPass. In Italia, le più scelte in assoluto sono le basilari password numeriche, da evitare senza se e senza ma: “123456“, “123456789”, “12345”, “12345678” e “000000”. Rientrano tra le più usate e scontate anche “qwerty” e “password“. Ma non vanno sottovalutati i nomi, come “andrea”, o le passioni sportive, come “juventus” e “napoli“. Queste sono le dieci password peggiori in Italia, quelle che più facilmente possono essere ‘bucate’ dai malintenzionati. A queste si aggiungono poi altri nomi come “francesco”, “giuseppe”, “alessandro” o “antonio”, o parole semplici come “ciaociao” e “amoremio”. Ma anche “cambiami” è una delle più abusate.

Sequenze numeriche basilari, nomi comuni, parole facilmente intuibili sono sempre una pessima idea per la sicurezza dei propri dispositivi. Se puntiamo davvero alla tranquillità, è meglio affidarsi ai consigli degli esperti, che invitano a non sottovalutare questa scelta.

Come scegliere una password sicura

Se quelle appena elencate sono le peggiori in assoluto, esistono determinati suggerimenti che possono essere seguiti per riuscire a creare una password che possa essere davvero sicura. Innanzitutto, è necessario scegliere una chiave d’accesso che non ricalchi i propri dati personali. In concreto, la data di nascita non è mai una buona scelta. E nemmeno il proprio nome e cognome.

Molto più utile affidarsi alla casualità. Bisogna prediligere parole lunghe e complesse, magari anche brevi frasi, superiori ai 14 caratteri di lunghezza, mescolando se possibile lettere, numeri e caratteri speciali. Per poter realizzare una password davvero sicura, è ad esempio possibile affidarsi a dei programmi specifici, che generano automaticamente chiavi d’accesso strane e complesse da poter utilizzare una tantum o anche per un periodo più o meno lungo.

Una volta scelta la propria password, è poi importante memorizzarla, possibilmente senza scriverla da nessuna parte e senza condividerla con alcuna persona. Esistono dei programmi che possono aiutare anche a fissare nella mente le chiavi d’accesso scelte. Insomma, scegliere, salvare e modificare la propria “parola d’ordine” richiede impegno e grande attenzione. Se vogliamo dormire sonni tranquilli, è necessario però non sottovalutare questo aspetto. Basta seguire poche e semplici regole per poter mettere al riparo i propri dati sensibili dall’attacco di hacker o di criminali di altro genere.

