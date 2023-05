Sono una delle coppie più unite e amate dello spettacolo, ma sapete dove vivono Simona Izzo e Ricky Tognazzi? Scopriamo tutti i segreti della loro casa!

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono uniti non solo dall’amore, ma anche dalla passione per il cinema e l’arte. Scopriamo subito dove vivono e com’è fatta la loro casa, una splendida abitazione nel cuore della Capitale dove si respira aria di famiglia e cultura! Ecco tutto quello che è emerso sulla villa della coppia a Roma…

La casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

La casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi è un vero gioiello. Sui social si scorgono alcuni angoli della villa della coppia, una splendida residenza nel cuore della Capitale che si trova sulla via Aurelia.

SIMONA IZZO

In un curioso video su “Casa Tognizzo“, scopriamo l’ingresso dell’abitazione che brilla, incastonata nel verde di un grande giardino, con la sua facciata rossa e gli interni raffinati. Mattoni a vista e colori che vanno dall’arancione al rosso fanno da note dominanti alle pareti…

La camera da letto di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

La camera da letto di Simona Izzo e Ricky Tognazzi appare in alcuni contenuti social che hanno condiviso, foto e video dove si possono scorgere alcuni dettagli della stanza.

Ricky Tognazzi

Il protagonista indiscusso è il letto matrimoniale, incorniciato da pareti colorate e mobili in legno.

Così lo descrive sui social: “Il talamo coniugale composto da due lettini thonet che erano a casa di nonna… da 37 anni è il custode candido del nostro lungo amore“.

Simona Izzo ha mostrato su Instagram anche dove è posizionata la televisione nella loro camera, esattamente tra due grandi finestre di fronte al letto…

Nella villa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi una piscina e tanto verde

Simona Izzo ha mostrato poi la loro splendida piscina in un alcuni scatti social, come quello con uno dei suoi amati cani come protagonista e una bellissima foto di lei immersa nelle acque cristalline tra il verde dello splendido giardino.

La coppia ama rilassarsi in famiglia nell’ampio spazio esterno della sua casa romana, dove non mancano gli inseparabili amici a quattro zampe!

Simona Izzo ha mostrato anche uno scorcio dei suoi amatissimi fiori, e in una foto si intravede un’altra parte della villa dove spicca un bel tavolo centrale in legno accarezzato dalla luce naturale che filtra da un’ampia vetrata…

Riproduzione riservata © 2023 - DG