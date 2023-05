Qual è il dress code imposto all’incoronazione di Re Carlo? Le regole, salvo qualche piccolo cambiamento, dovrebbero essere sempre le stesse.

Così come vuole la tradizione, all’incoronazione di Re Carlo si dovrà rispettare anche un determinato dress code. Ad essere interessati dalle regole non sono soltanto i membri della famiglia reale, ma anche gli invitati: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’abbigliamento e i gioielli da indossare per la grande occasione.

Incoronazione Re Carlo: qual è il dress code richiesto?

Sabato 6 maggio 2023, dopo mesi di attesa, andrà in scena l’incoronazione di Re Carlo III. Londra è in gran fermento e tutta la popolazione è pronta a vivere giorni davvero impegnativi. Tra le tante cose, ad attirare la curiosità dei fan della Royal Family è anche il dress code. Ovviamente, anche per quel che riguarda l’abbigliamento ci sono regole precise che non possono assolutamente essere infrante, pena lo stesso trattamento riservato a Meghan Markle. Ironia a parte, quanti hanno un ruolo ufficiale nella cerimonia di incoronazione dovranno indossare un look adeguato all’evento. Anche se non abbiamo nessuna conferma, siamo certi che sia stato richiesto l’abito da cerimonia.

Stando a quanto dichiarato dall’esperta reale Elisa Motterle a Vanity Fair, il dress code della Royal Family si scoprirà soltanto sabato 6 maggio. Per il momento, sono uscite solo indiscrezioni e da parte di Buckingham Palace non è arrivata alcun tipo di conferma. Probabilmente, Re Carlo indosserà gli abiti tradizionali. Questo, almeno, è quanto si vocifera. Diverso il discorso per gli invitati all’incoronazione. Agli uomini è richiesto il tight o un morning dress grigio oppure blu, mentre se militari l’uniforme. Le donne, invece, devono optare per un abito da giorno, simile a quello che indosserebbero ad un Royal Wedding. La lunghezza deve coprire le ginocchia, mentre le maniche devono arrivare fino al gomito e le spalle non nude. Cappello e guanti sono caldamente consigliati.

Incoronazione Re Carlo: il dress code influenza anche i gioielli?

Il dress code per l’incoronazione di Re Carlo influenza anche i gioielli. Solo coloro che hanno un ruolo all’interno della cerimonia possono indossare tiare e altri preziosi di una certa importanza. Questi, infatti, sono destinati agli eventi che vanno in scena di sera. Pertanto, gli invitati sono chiamati a non esagerare. Infine, un discorso a parte meritano i bambini. Quelli che hanno l’età per partecipare e hanno un ruolo attivo avranno un codice d’abbigliamento da seguire – il principe George, ad esempio, dovrebbe sfoggiare un abito cerimoniale su misura – mentre gli altri seguiranno le regole delle altre occasioni.

