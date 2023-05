I luoghi dell’incoronazione di Re Carlo III saranno presi d’assalto: ecco quali sono i maggiori punti di interesse a Londra.

Ormai manca davvero pochissimo all’incoronazione di Re Carlo III: sabato 6 maggio, con una celebrazione che sarà trasmessa in mondovisione, il figlio di Elisabetta II darà inizio al suo regno. Quali sono i luoghi interessati dal grande evento? Dall’Abbazia Di Westminster a Buckingham Palace: ecco i maggiori punti di interesse.

Quali sono i luoghi dell’incoronazione di Re Carlo III?

Dopo mesi di attesa, il 6 maggio si celebrerà l’incoronazione di Re Carlo III. Londra è in gran fermento, visto che l’ultimo evento di questo tipo è andato in scena il 2 giugno del 1953, quando a diventare Regina è stata Elisabetta II. La manifestazione, di grande importanza storica, è gestita dall’Operazione Golden Orb, che l’ha studiata fin nei minimi dettagli. Tra i luoghi che vedranno l’incoronazione del sovrano, quello di maggiore interesse è l’Abbazia di Westminster. E’ qui che il Re e la Regina Camilla riceveranno la nomina, dando così inizio al loro regno. La celebrazione, come vuole la tradizione, è affidata nelle mani dell’arcivescovo di Canterbury.

Carlo e la consorte arriveranno all’abbazia con la cosiddetta Processione del Re, che parte da Buckingham Palace. L’incoronazione all’interno di Westminster dovrebbe durare qualche ora, dopo di che i reali torneranno a palazzo con La cerimonia dell’incoronazione. Giunti a destinazione, il sovrano e la Regina si affacceranno dal balcone per mettere fine all’evento. Ques’ultimo, ovviamente, sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo.

Ecco il percorso delle processioni pre e post incoronazione:

Incoronazione di Re Carlo: l’appuntamento di domenica 7 e lunedì 8 maggio

Il giorno seguente all’incoronazione di Re Carlo III, domenica 7 maggio, la popolazione è chiamata a celebrare The Coronation Big Lunch. Si tratta di un banchetto che i sudditi organizzano privatamente con familiari e amici per festeggiare il nuovo regno. In serata, invece, ci sarà il concerto al Castello di Windsor, che verrà trasmesso in diretta dalla BBC. Lunedì 8 maggio è un giorno festivo nazionale e tutti sono invitati a partecipare al Big Help Out, aderendo a una delle iniziative delle istituzioni benefiche scelte dalla Royal Family.

