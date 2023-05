Qual è il significato di Con te partirò di Andrea Bocelli? La canzone ha reso famoso il tenore in tutto il mondo.

Ventotto anni fa, Andrea Bocelli saliva sul palco del Festival di Sanremo con il brano Con te partirò. La canzone ebbe un grande successo, consacrandolo come uno dei migliori tenori al mondo. Il testo è molto profondo, intimo: ecco il significato.

Con te partirò di Andrea Bocelli: il significato della canzone

Con te partirò è la canzone con cui Andrea Bocelli ha partecipato al Festival di Sanremo del 1995. Scritto da Lucio Quarantotto e musicato da Francesco Sartori, il brano non parla soltanto di un grande amore, ma anche del bene che questo può fare ad una persona che, come lui, non ha l’uso della vista. Il tenore ha portato sul palco dell’Ariston il suo handicap, raccontando il modo con cui riesce comunque a vedere e gustare le bellezze che lo circondano.

Grazie al sostegno della compagna, Andrea sa che può andare ovunque, sia in posti conosciuti che sconosciuti, perché sarà lei a donargli la luce che la natura gli ha tolto.

Con te partirò è la canzone che ha reso famoso Andrea Bocelli in tutto il mondo. Il brano, infatti, è stato riproposto in altre lingue con duetti di un certo livello, come Time to say goodbye con Sarah Brightman. Donna Summer, invece, ne ha fatto una cover in stile dance, intitolata I will go with you.

Ecco il video di Con te partirò di Andrea Bocelli:

Con te partirò di Andrea Bocelli: il testo della canzone

