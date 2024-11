Taylor Mega, i campanelli d’allarme in una relazione: “Se fa così…”

Alcuni consigli social per le donne da parte di Taylor Mega che ha acceso i riflettori su alcuni campanelli d’allarme su certi uomini.

Sempre molto seguita sui social, Taylor Mega ha scelto di utilizzare la sua grande visibilità per dare qualche consiglio alle donne in merito alle relazioni con determinati tipi di uomini. In particolare, la modella e influencer ha evidenziato le “red flag” a cui la quota rosa della coppia dovrebbe fare molta attenzione.

Taylor Mega, i consigli sulle relazioni

In una box domande su Instagram, come detto, Taylor Mega ha voluto rispondere ad una domanda ben precisa ricevuta in merito ai “campanelli d’allarme” che dovrebbero far riflettere le donne in termini di relazione col proprio uomo.

Taylor Mega

La Mega ha espresso, punto su punto, tutte le cose che dovrebbe mettere in allarme una donna in riferimento al proprio uomo. Prima di tutto ha scritto: “Non fa complimenti”. E ancora: “Non prova piacere nel volerti rendere felice”.

Secondo la bella Taylor non è l’uomo giusto se “indossa bracciali/collane da donna” e anche se “si guarda continuamente allo specchio o si fa selfie”.

Le altre “red flag”

Ma in consigli social della modella non sono certo finiti. La lista, inizialmente definita come le “5 red flag di un uomo”, è andata avanti. “Quando arriva il conto fa finta di niente (pure se è con gli amici)” ma anche se “fa i balletti su TikTok”, se “non si preoccupa per te”.

La Mega ha proseguito considerando inopportuno un uomo che è “geloso delle amiche/amici parla male di loro” e “non parla mai di futuro/progetti insieme”. Curiosa anche la critica per chi “indossa le Golden Goose”. Taylor, infatti, ha chiarit: “Raga scusate sono orrende e sembrano sporche, tipica scarpa da 40enne che fa le corna alla propria tipa, ma dice di essere un bravo uomo di famiglia”.