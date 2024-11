Amici, lo sfogo di Rebecca eliminata: “Come sono andate davvero le cose”

Prime parole dopo essere stata eliminata dalla scuola di Amici: sui social lo sfogo della giovane ballerina Rebecca.

Era in sfida ma è stata sorpresa dalle tempistiche con le quali è stata chiamata a farla. Ad Amici ha fatto discutere l’uscita di scena (e dalla scuola) della ballerina Rebecca, allieva della maestra Deborah Lettieri. In questo senso, dopo la messa in onda del daytime con la sua uscita, ecco le prime parole della diretta interessata.

Amici, le prime parole di Rebecca dopo l’addio

Nelle scorse ore, durante il daytime di Amici, è stata mostrata la sfida immediata a cui è stata sottoposta la ballerina Rebecca. La giovane ha perso ed è stata eliminata dalla scuola. Una situazione che l’ha portato ora a parlare per la prima volta sui social.

Maria De Filippi

La ragazza ha spiegato la sua versione dei fatti: “Erano già due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no, non è andata così. Semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata”, ha detto Rebecca svelando quindi la verità rispetto anche a certe voci che erano diventate virali tra gli appassionati del talent.

L’amarezza e i ringraziamenti

Rebecca ha ammesso che “per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei pensato di abbandonare il mio sogno, anche perché comunque vedevo che tante persone mi apprezzavano e mi capivano e vi ringrazio tutti quanti con il cuore”, ha detto.

A questo punto la giovane ballerina ha terminato il suo messaggio: “Mi dispiace di non essere arrivata per come sono realmente ma spero che tramite un social riuscirò a mostrare me stessa al 100%. Grazie a chi mi ha sostenuta dall’inizio alla ne e che continuerà a farlo. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei compagni, mi mancate!”.