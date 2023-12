Inedito racconto da parte di Stefano De Martino relativo ad un dono affettivamente molto prezioso a cui è tanto legato.

Solitamente siamo abituati a parlare di Stefano De Martino per via dei rumors di gossip e per le sue trasmissioni. In questo caso, invece, il noto conduttore e ballerino si è messo in evidenza per una bella intervista nella quale ha svelato un particolare inedito a proposito di un regalo ricevuto in passato da una persona illustre e al quale tiene davvero tantissimo.

Stefano De Martino, il regalo prezioso ricevuto

Stefano de Martino

Ospite al podcast di Zalando “BAGAGLI eMOTIVI”, condotto da Miss Keta e Stephanie Glitter, De Martino si è lasciato andare a diverse curiosità relative alla sua vita professionale. In modo particolare ad un regalo che gli è stato fatto da Maurizio Costanzo, storico conduttore e giornalista, scomparso di recente.

Maurizio Costanzo, dovete sapere, che aveva questo rito. Si faceva fare queste tartarughine di ceramica, guardate che belle, con dentro le sue iniziali, MC”, ha detto il giovane presentatore.

Per lui la figura di Costanzo è stata un esempio: “Lui, che è stato il nostro Letterman italiano, quando ti invitava al Maurizio Costanzo Show, prima ti riceveva in ufficio. Si stava in fila perché ‘il dottor Costanzo ti aspettava’. Tu arrivavi da lui e uno per volta ti riceveva e ti diceva: ‘Allora come stai? Che dici? Come va? Che fai? Ah, ho visto quella cosa, bella!’. Sapeva tutto di tutti, guardava tutto quello che faceva ognuno di noi in televisione. Leggeva ogni cosa. Era una persona incredibile, di un’intelligenza rara”.

Stefano ha raccontato che Costanzo donava le tartarughine alle persone che incontrava come fossero di buon auspicio. E sulla sua tartarughina: “Posso dire che si tratta di una cosa a cui tengo molto, la porto sempre dietro. Ci sono molto affezionato. Poi il rito di questa accoglienza si è un po’ perso: è una cosa sempre più rara”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del conduttore e ballerino: