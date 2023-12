Il caso del pandoro Balocco di Chiara Ferragni fa ancora discutere. In queste ore è arrivata una nuova richiesta del Codacons.

Continuano le polemiche per il caso del pandoro Balocco di Chiara Ferragni. La questione della “falsa benificenza” sta avendo grosse ripercussioni con il Codacons che è ulteriormente intervenuto sulla vicenda facendo un’espressa richiesta: togliere l’Ambrogino d’Oro dato alla donna, e a Fedez, da parte del Comune di Milano.

Chiara Ferragni, richiesta del Codacons sull’Ambrogino

La nuova richiesta del Codacons ai danni della Ferragni arriva a seguito dello “scandalo sullo ‘schema Ferragni’ in tema di beneficenza emerso in questi giorni con l’influencer coinvolta in iniziative di solidarietà opache e ingannevoli a danno dei consumatori, la sanzione da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust per il caso del pandoro Balocco e le accuse di truffa aggravata al vaglio della magistratura”.

L’associazione a tutela dei consumatori ha fatto inoltre notare: “La stessa iniziativa di beneficenza promossa nel 2020 dai Ferragnez in favore dell’ospedale San Raffaele, e che ha poi portato al riconoscimento dell’Ambrogino d’oro, è stata coinvolta in un provvedimento dell’Antitrust, sfociato in una sanzione da 1,5 milioni di euro verso Gofundme, piattaforma scelta dalla coppia per la raccolta fondi, per le commissioni ingannevoli applicate ai donatori”.

E ancora: “Tutti gli elementi emersi fanno venire meno i requisiti alla base della concessione dell’Ambrogino d’oro ai Ferragnez da parte del Comune di Milano. Pertanto l’amministrazione deve provvedere al riesame dell’intero procedimento, valutando il ritiro del premio“.

Staremo a vedere cosa accadrà a tal proposito. Di certo, non un ottimo momento per la donna e per la famiglia Ferragnez.

Di seguito anche il post Instagram con cui l'imprenditrice digitale aveva chiesto scusa: