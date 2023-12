Al via la nuova edizione di MasterChef e il toto nomi per il giudice ombra è già iniziato. Alcuni sarebbero sicuri della sua identità…

Ci siamo: la nuova edizione di MasterChef è partita. Al timone ancora i mitici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, però, saranno affiancati da un’altra figura, quella del giudice ombra. In tal senso, ecco che sul web sono già tanti i nomi che circolano in merito alla sua identità che, ovviamente, deve (o dovrebbe) restare misteriosa…

MasterChef 2024, chi è il giudice ombra? I nomi

MasterChef Italia, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri

Chi è il giudice ombra? Questa la domanda che gli appassionati di MasterChef si stanno facendo ormai da diversi giorni, da quando il talent culinario di Sky è ripartito con la niova edizione.

Come sempre sono presenti i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che potranno contare appunto sulla collaborazione della figura tanto chiacchierata del ‘giudice ombra’. Si tratta, ovviamente, di un personaggio che dovrebbe rimanere misterioso e che dovrà osservare da vicino l’operato dei concorrenti.

Una figura su cui si sono già moltiplicati diversi rumors a proposito della sua identità. Il pubblico, infatti, tra i vari social, si è già scatenato ipotizzando chi si celi dietro al mistero.

Per alcuni utenti di X il nome potrebbe essere quello di Davide Scabin, per altri, invece, Iginio Massari, anche se sul suo conto non sembra esserci troppa convinzione.

Un altro nome gettonato da qualche utente è quello di Gerry Scotti. Staremo a vedere cosa si verrà a sapere col passare delle puntate.

Comunque sembra Gerry Scotti l'uomo ombra eh… #MasterChefIt — yishay (@yishay83403788) December 14, 2023

Di seguito anche un post Instagram relativo al programma: