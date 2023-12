Sui social è emerso un video in cui si sente Fedez prendersela con chi, in passato, ha fatto della “cattiva beneficenza”.

Chiara Ferragni e Fedez sono stati travolti da un’ondata di polemiche sui social a causa della loro “falsa beneficenza” (che è valsa all’influencer una sanzione da 1,4 milioni da parte dell’Antitrust). Mentre i due continuano ad essere travolti da una vera e propria bufera, sui social è spuntato un video di un episodio di Muschio Selvaggio in cui si sente Fedez prendersela con il Codacons per una questione relativa ad un caso del tutto simile a quello che ha interessato lui e sua moglie nelle ultime ore.

“Questi hanno fatto una roba durante la pandemia, un banner con scritto ‘Dona per il coronavirus al Codacons’. Ovviamente, se leggo una cosa così, mi lascia intendere che se donavi a loro facevano qualcosa di concreto sul coronavirus, quindi ospedale, eccetera. Siamo d’accordo. In realtà tu donavi i soldi a loro, e il Codacons non si occupa di sanità. Quindi non si capiva. Quantomeno è torbido”, si sente dire al rapper nel video.

Fedez: il video contro la beneficenza del Codacons

Una vera e propria bufera si sta abbattendo contro Chiara Ferragni e Fedez per il caso della loro “falsa beneficenza” e, nelle ultime ore, un video relativo ad un intervento fatto dallo stesso rapper all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio, sta scatenando una nuova ondata di polemiche.

“Da che pulpito”, ha scritto qualcuno commentando il video (condiviso anche da Selvaggia Lucarelli nelle sue stories), mentre un altro utente ha aggiunto: “Un effetto boomerang”. All’epoca dei fatti Fedez avrebbe denunciato l’associazione dei consumatori per truffa, ma avrebbe la sua causa in Tribunale. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Al momento sembra che il rapper e sua moglie si siano trincerati dietro al massimo riserbo.