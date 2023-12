Flavio Briatore si è mostrato via social mentre puliva un tappeto con i suoi dipendenti, e il suo video ha scatenato l’ilarità dei fan.

Flavio Briatore si è mostrato via social mentre puliva con i suoi dipendenti un enorme tappeto del suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya. Il video ha presto fatto il giro dei social scatenando l’ilarità e i commenti divertiti dei fan, e c’è chi ha scritto:

“Comunque più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni”, e ancora: “Gli unici secondi in cui hai lavorato”, oppure: “Bella commedia all’italiana”.

Flavio Briatore: l’ironia dei fan per il video del tappeto

L’ultimo video condiviso da Flavio Briatore ha fatto discutere il suo pubblico social e c’è chi ha ironizzato sulla questione tirando anche in ballo Chiara Ferragni (balzata agli onori delle cronache nelle ultime ore a causa della multa che l’Antitrust le ha fatto per la sua “falsa beneficenza” con i pandori Balocco). Sui social c’è anche chi ha scritto:

“Questa è proprio una presa di c***o ..con tutti gli elettrodomestici che ci sono oggi devi fargli spaccare la schiena come nel Medioevo..questo sarebbe trattare bene i propri dipendenti?? Togli questo video”, e ancora: “Ma sto teatrino?? Nel 2023 con tutta la tecnologia hai bisogno di fare la commedia??”. Al momento il celebre imprenditore non ha replicato alle polemiche sul suo conto, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.