“Non succederà più”: Stefano De Martino archivia per sempre Belen

Amore, passato e futuro, ma anche carriera e rapporto con suoi figlio: Stefano De Martino torna a parlare e lo fa pure su Belen Rodriguez.

Si è raccontato a 360° a Vanity Fair Stefano De Martino in una bellissima intervista che lo vede protagonista come uomo, padre e lavoratore. Il conduttore di Affari Tuoi ha spiegato alcuni aspetti della sua vita tra cui il rapporto con la ex, Belen Rodriguez, ma anche quello con suo figlio Santiago, oltre alla piccola Luna Marì, figlia dell’argentina e di Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino, il rapporto con Santiago

Durante l’intervista a Vanity Fair, Stefano De Martino ha raccontato in modo molto dolce il suo rapporto con il figlio Santiago che è cambiato nel tempo. “Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri “attacchi d’amore”, un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare”, ha detto il conduttore.

Stefano de Martino

Sul quanto vede il figlio secondo gli accordi con la mamma: “Circa mezzo mese, la madre qualche giorno in più”, ha ammesso il presentatore.

Curioso anche il passaggio in merito alla possibilità di avere una nuova compagna secondo la visione proprio di suo figlio: “Siamo passati dal non parlarne – dopo la separazione ci vuole un tempo di decantazione – a non escluderlo. Ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale: sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna, e queste cose accadono quando lui non c’è. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi“.

La storia con Belen e il rapporto con Luna Marì

Parlando sempre a Vanity Fair, De Martino ha raccontato anche del suo feeling con Belen: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”.

Interessante anche lo spunto sul rapporto con la figlia dell’argentina, Luna Marì: “Molto bello. Lei mi vive come uno zio, io come la sorella di mio figlio. A me i bambini piacciono, se avessi una vita meno frenetica ne avrei già altri”.

Niente da fare, invece, per quanto riguarda un possibile ritorno di fiamma: “Ritorno di fiamma con Belen? No, non succederà più. Se siamo ufficialmente divorziati? Sì, abbiamo depositato i documenti”, ha spiegato ancora il buon Stefano.