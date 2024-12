Il grande annuncio di Carlo Conti in vista del Festival di Sanremo 2025: cambia il numero dei big in gara. Ecco la novità.

Durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, Carlo Conti ha fatto un grande annuncio in vista del Festival del 2025. Il conduttore, infatti, ha spiegato che ha intenzione di sorprendere in merito ai big che saranno in gara alla prossima kermesse musicale. Non solo. Il presentatore si è lasciato andare anche ad un commento su Tony Effe.

Carlo Conti, l’annuncio sui big di Sanremo 2025

Un colpo ad effetto in vista di Sanremo 2025. Infatti, il conduttore Carlo Conti ha annunciato che alla kermesse musicale del prossimo febbraio si andrà ad aggiungere una coppia di artisti: i concorrenti quindi non saranno 30, ma 31.

“I big a Sanremo sono 31. E’ una coppia che mi ha presentato il brano in extremis e la presenteremo domani”, ha detto il conduttore a margine della conferenza stampa di ‘Sarà Sanremo’, ovvero la finale dei Giovani in programma domani, mercoledì 18 dicembre, alle 21.30 su Rai 1.

Passaggio anche sulla possibilità di un Sanremo lontano dalla Rai: “Da spettatore non posso immaginare il festival se non sulla Rai, e Sanremo senza la Rai non ce lo vedo”, ha detto.

Il commento su Tony Effe

Conti si è espresso anche su Tony Effe dopo il passo indietro del sindaco di Roma sul Concerto di Capodanno al Circo Massimo: “Quando Tony Effe canterà la sua canzone su quel palco spiazzerà tutti: è un brano che lascerà tutti a bocca aperta per mille motivi. Lasciamo la bella sorpresa e poi ne riparleremo a febbraio”.

E ancora: “l mio compito come direttore artistico del festival è quello di selezionare le canzoni. Ognuna di queste canzoni secondo me è meritevole di essere cantata su quel palco. Ogni canzone ha una motivazione diversa, ma in nessuna ci sono temi trattati in maniera sbagliata”.