Milly Carlucci esce allo scoperto: tutto sul fuorionda di Mariotto a Ballando

Guillermo Mariotto continua a far parlare. Dopo il ritorno a Ballando con le Stelle, ecco il caso fuorionda. Milly Carlucci esce allo scoperto.

Si torna a discutere del caso Mariotto a Ballando con le Stelle. Dopo la fuga, il giudice è stato “perdonato” ma si è reso immediatamente protagonista di un secondo episodio con un fuorionda “scurrile” proprio poco prima di rientrare in trasmissione davanti a tutti in studio. In questo senso, Milly Carlucci ha detto la sua a La Stampa.

Milly Carlucci e il caso Mariotto a Ballando

Nel corso di una intervista a La Stampa, Milly Carlucci ha ripercorso alcune delle recenti tappe relative al caso legato Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Sul ritorno del giudice, la conduttrice ha affermato: “Come il figliol prodigo? Sì, e il figliol prodigo lo aspetti: gli vuoi bene e quando torna sciogli le campane a festa”, ha detto.

Guillermo Mariotto

La Carlucci ha anche aggiunto: “Sono fatta così: se qualcuno in famiglia o tra i miei amici sta attraversando un problema, non mi giro dall’altra parte. Un amico va aiutato, compreso e tenuto per mano, affinché superi il periodo buio”.

E sul dubbio che il suo abbandono della diretta sia andato in scena anche per provare a cavalcarne l’onda: “Non è stato fatto per calcolo. Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Abbiamo parlato a lungo con lui durante la settimana ma davvero fino all’ultimo non sapevamo come sarebbe finita. Non me la sentivo di dire ‘Mariotto torna’ e poi, una volta in onda, fare la parte della persona sorpresa qualora le cose fossero andate diversamente”.

La verità sul fuorionda

Arrivando poi all’ultimo caso legato ad un fuorionda del giudice fatto sentire da Striscia la Notizia: “L’audio di Mariotto? In realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata”, ha detto. E ancora: “Qui a Roma ad esempio è detta anche in maniera scherzosa per indicare una persona sul pezzo”.