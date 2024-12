GF, Jessica Morlacchi si sfoga: “Se esce questa cosa…”

Al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di sfogarsi dopo la puntata. Nel suo mirino Luca Calvani e alcuni comportamenti.

Il feeling non c’è più e non ci sarà più. Almeno nella Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando del rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani che sono stati protagonisti dell’ultima puntata andata in onda. Tra i due è accaduto qualcosa di non ben chiaro, forse neppure a loro, ma che ha portato la donna a voler prendere le distanze dall’uomo.

Jessica Morlacchi, il presunto bacio con Luca Calvani

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello si è parlato del rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani con la donna che ha messo in evidenza alcuni comportamenti dell’uomo che non le sono piaciuti anche considerando il fatto che lei stessa abbia ammesso di essersi presa una “cotta” per lui.

Jessica Morlacchi

La Morlacchi ha fatto riferimento ad un presunto bacio vicino alla bocca che qualche tempo fa Calvani le avrebbe dato sotto le coperte. Un comportamento non consono ad una persona fidanzata come Luca, appunto.

Ad ogni modo, Calvani ha negato la situazione e i suoi atteggiamenti sono stati presi di mira dalle critiche anche da parte di altri inquilini.

“Se esce questa cosa…”

La situazione tesa tra i due è andata avanti anche dopo la puntata del GF e la Morlacchi si è sfogata ulteriormente: “Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire”.

Jessica ha quindi fatto intendere di non voler far uscire altro sul rapporto tra lei e Luca. “L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più. O meglio, avere un rapporto civile. Da oggi il rapporto sarà ‘buongiorno, cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a cena?’ […]”, ha concluso la Morlacchi.