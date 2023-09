Il conduttore Stefano De Martino è stato avvistato per le vie di Milano con quella che sarebbe la sua nuova fiamma.

Mentre Belen è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni sembra che anche Stefano De Martino si sia riconsolato tra le braccia di una nuova fiamma: il settimanale Chi ha avvistato il ballerino insieme a una ragazza (il cui nome, fa sapere il settimanale, è Martina) con cui avrebbe cenato in un rinomato ristorante vegano per poi dirigersi nel suo appartamento, dove avrebbero trascorso la notte insieme.

Al momento sulla presunta nuova fiamma del ballerino non si conoscono ulteriori informazioni, e in tanti sono impazienti di saperne di più.

Stefano de Martino

Stefano De Martino: la nuova fiamma

Un nuovo amore per Stefano De Martino? Il settimanale Chi ha fatto sapere che la ragazza con cui il ballerino sarebbe stato avvistato per le vie di Milano sarebbe la sua nuova fiamma e, stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe di origini pescaresi e in passato sarebbe stata legata ad un personaggio famoso di nome Andrea (il cognome è stato volutamente oscurato dall’esperta di gossip per ragioni di privacy).

Martina, secondo il settimanale Chi, sarebbe completamente lontana dal mondo dello spettacolo e del resto lo stesso Stefano non ha fatto segreto di desiderare una storia lontana dal gossip (specie visto il clamore scatenato dalla sua precedente unione con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.