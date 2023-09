Iniziata la nuova edizione del Grande Fratello e subito qualche dettaglio inedito relativo al contratto dei concorrenti prima della partecipazione.

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno dato il via, lunedi 11 settembre, alla nuova edizione del Grande Fratello che vede come concorrenti Vip e sconosciuti. Dopo la prima puntata sono già diverse le curiosità e i racconti, anche inediti, dei partecipanti. In modo particolare spicca un retroscena legato al contratto che i nuovi gieffini hanno firmato prima di prendere parte alla trasmissione. A svelarlo il calzolaio Lorenzo Remotti.

Grande Fratello, il dettaglio del contratto svelato

Grande Fratello 2023 logo

Come detto, dopo la prima puntata del reality, sono già tanti i temi e le curiosità. Tra queste, anche la rivelazione, per la verità abbastanza ipotizzabile, su un dettaglio del contratto che i concorrenti devono firmare. Remotti, poco dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, infatti, ha raccontato: “Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo”, ha spiegato svelando quindi che i personaggi che vengono scelti per la trasmissione non possono dire nulla a nessuno per contratto.

E a proposito del suo lavoro di calzolaio, l’uomo ha aggiunto: “Il mio negozio? Ora resta chiuso. Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto”.

Di seguito anche il post Instagram con la presentazione del concorrente che si annuncia essere tra i protagonisti di questa edizione del GF essendo piuttosto spigliato e, all’apparenza, molto istintivo e sincero: