Pancino sospetto e voci di una gravidanza. Cosa c’è di vero sui rumors su Annalisa? La cantante ha replicato alle indiscrezioni sul suo conto.

Prima il cambio look per il nuovo brano, poi le voci, anche piuttosto intense, riguardo una possibile dolce attesa. Adesso, è Annalisa a parlare e replicare ad ogni indiscrezione sul suo conto. La cantante ha scelto un modo originale per rispondere. Su X, ex Twitter, l’artista ha fatto un chiaro riferimento ad un “parto“, ma non quello che tutti attendevano…

Annalisa incinta? Arriva la replica

Annalisa

Nelle scorse ore si erano moltiplicate le voci relative ad una possibile dolce attesa della cantante Annalisa. La ragazza si era mostrata nel corso di un concerto, l’RDS Summer Festival, con un outfit che aveva fatto pensare, causa pancino sospetto, ad una gravidanza in corso.

I rumors, aumentati a dismisura dopo i commenti di Chi e Dagospia, hanno però trovato adesso una replica della diretta interessata. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data: 29/9)”. Il tutto accompagnato da un fiocco.

Al netto delle sue parole, però, va detto che non si sia trattato di una smentita totale. Anzi. La stessa artista ha giocato in modo piuttosto evidente sulla vicenda, probabilmente, anche allo scopo di pubblicizzare il suo ultimo disco.

Staremo a vedere se più in là avrà modo di raccontare qualcosa in più e svelare “i suoi segreti” in tal senso.

Di seguito anche il post di replica dell’artista: